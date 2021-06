Trade Deadline-värvningens besked: Vill stanna

– Jag hoppas vi kan lösa något, säger han på en pressträff.

New York Islanders pressade mästarna Tampa Bay till en helt avgörande semifinal, men föll där med 1-0. Jakten på klubbens första Stanley Cup sedan 1983 går därmed vidare.

Kyle Palmieri var en av lagets främsta spelare i slutspelet. Han anslöt till Islanders vid trade deadline och gjorde då bara 2+2 på 17 matcher, men imponerade sedan under de två inledande slutspelsrundorna då han sköt sju mål på tolv matcher. Nu går 30-åringens kontrakt ut, men han hoppas att han får stanna i klubben.



– Jag njöt varje sekund av att gå till kamp med den här gruppen. Jag skulle älska att få fortsätta göra det. Jag vet att det finns en business-sida till det, men jag hoppas vi kan lösa något, sade amerikanen på en pressträff under söndagen.

Palmieri skrev 2016, då han spelade för New Jersey, på ett femårskontrakt värt 4,65 miljoner dollar per år. Under de fem säsongerna på kontraktet sköt han 26, 24, 27 25 och tio mål.

I natt inleds Stanley Cup-finalen mellan Tampa Bay och Montréal.

