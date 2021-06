Berättar om sambons bortgång: "Ett väldigt svårt slag"

Han var bara 23 år när frun Lotta gick bort, i september 1975. SSK-ikonen Dan Landegren berättar om sorgen.

– Aneurysm heter det hon dog av. Det är en förändring på huvudpulsådern i hjärnan.

Dan Landegren är en av Södertäljes största spelare genom alla tider. Han kom från Munkfors 1969 och blev kvar i Sportklubben till och med säsongen 1980/81. Säsongen 1972/73 var Södertälje, med Landegren i laget, mycket nära att vinna SM-guld. Inför sista omgången har SSK och Leksand lika många poäng, men Leksand har en överlägsen målskillnad. I sista omgången åker Södertälje upp till Timrå och vinner med 8-2 efter att både Börje ”Poppen” Burlin och Kjell-Arne Vikström gjort hattrick. Leksand mötte Brynäs i Gavlerinken och vann efter många om och men med 5-4 och blev med det svenska mästare.

– Den säsongen minns jag mycket väl av många skäl. I den tredje sista matchen i SM-slutspelet mötte vi Färjestad hemma. Det slutade 5-5 och det var en Munkforsare som kvitterade, Hans Andersson.

– I sista matchen hade vi Timrå borta och vann med 8-2. Hade vi vunnit mot Färjestad hemma hade vi varit mästare i kavaj. Det var den där Munkforsaren som tog det här SM-guldet ifrån mig.

Vilken kedja spelade du i den säsongen?

– I början spelade jag med Mats Hysing och ”Stisse”(Stig-Göran Johansson). Senare då (Carl-Göran) ”Lill-Stöveln” Öberg kom så spelade jag med honom och Kjell-Arne Vickström.

– Kjell-Arne är värd ett eget kapitel. När han värvades till Södertälje var det ingen som visste vem han var. Redan första året gick han rakt in i Canada Cup-laget.

– Det året hade vi Hans ”Tjalle” Mild som tränare. En fantastiskt bra tränare och en underbar man som tyvärr nu har gått bort.

SAMBON AVLED

När upplevde du själv att du gjorde din bästa säsong i Södertälje?

– Jag tror att jag fick mitt genombrott redan under ”Tjalle” Milds tid även om det inte blev så många poäng. Året jag gjorde flest poäng var 1975/76. Då var jag även med i Vikingarna (B-landslaget) under för-VM i polska Katowice.

– Det finns troligen ett skäl till att jag är poängmässigt ganska stark den säsongen. Jag var sambo med en tjej, Lotta hette hon, och vi fick barn tillsammans. Hon avled den 1:a september 1975. Det var givetvis ett väldigt svårt slag. Jag var borta från ishockeyn i ungefär två veckor innan jag började träna och spela igen. Just det här med att jag hade ishockeyn att falla tillbaka på och som fick mig att skingra mina tankar hjälpte mig ur den krisen. Något som även mina lagkamrater bidrog med.

Du var 23 år då, hur hanterar man en sådan situation i den åldern och hur avled din sambo?

– Aneurysm heter det hon dog av. Det är en förändring på huvudpulsådern i hjärnan. Den bara spricker. Hon var medvetslös i 24 timmar sedan slutade hjärtat att fungera.

– Jag har vår dotter, Helena, kvar så jag har ett levande minne av Lotta fortfarande, avslutar Dan Landegren som sedan många år bor i Kina.

Här kan du beställa ”Stickan” Kennes bok, ”Svenska Hockeyadeln"



Stig Kenne med boken "Den svenska hockeyadeln". Foto: Ronnie Rönnkvist