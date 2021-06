Efter tuffa säsongerna: ”Jag vill ha en framtid här”

Har fått flänga omkring två år i rad – nu söker Filip Larsson tryggheten i HV71.

Filip Larsson kommer från två tuffa säsonger, en i Nordamerika och en i Europa.

Nu tar han nya tag hos storsatsande HV71 där han hoppas få fart på karriären igen.

– Jag känner att jag har mycket mer att ge och är bättre än vad jag har visat, säger 22-åringen till hockeysverige.se.



2017 flyttade Filip Larsson från Sverige för första gången och stack över till USA för att spela juniorhockey i USHL där han vann pris som ligans bästa målvakt direkt under sin första säsong på andra sidan Atlanten.

Därefter väntade ett starkt år på college innan han skrev ett NHL-kontrakt med Detroit Red Wings. Sedan dess har det dock gått knackigt.

Larsson inledde i AHL 2019 med Grand Rapids Griffins men skickades sedan ner till farmarligans farmarliga, ECHL. Den senaste säsongen blev märklig för den unge målvakten då han först lånades ut till Almtuna i HockeyAllsvenskan och spelade sex matcher där innan han lämnade. Men det blev då inte spel i Nordamerika som planerat för talangen utan han fick då i stället flytta till Danmark för spel i Fredrikshavn.

Till nästa säsong kommer det återigen inte att bli spel i Nordamerika för stockholmaren som i stället ska återvända till Sverige för spel i HockeyAllsvenskan med HV71.

I början av juni presenterades Larsson av sin nya klubb och nu har han spenderat ungefär två veckor i Jönköping.

– Det har känts bra, även om jag bara har varit här ett kort tag så vi fått mycket gjort. Det var mycket tester i början för att se hur jag ligger till med fysen och sådana bitar. Sedan hade vi en tre dagars målvaktscamp med (målvaktstränaren William) Rahm och flera inbjudna målvakter och målvaktstränare för andra ställen också.

”HAN ÄR VÄLDIGT INVOLVERAD”

Just målvaktscampen var en tidig höjdpunkt för Filip Larsson då det var kul för honom att komma på is tidigt under sommaren, medan flera av utespelarna får vänta till augusti innan deras ispremiär.



– Det är alltid kul att vara med på sådana saker. Det var ett bra tillfälle att lära känna hur William jobbar, köra med honom och även få gå på isen med 'Gunnar' (Jonas Gunnarsson) och se hur han är på isen och hur han jobbar. Man fick även träffa flera andra målvakter som varit i HV71 tidigare så som (Hugo) Alnefelt, (Adam) Åhman och (Victor) Östman. Det är kul att träffa nytt folk och prata målvaktsspel. Det var också bra övningar som vi gick igenom så det kändes nyttigt, säger Larsson och fortsätter:

– Det var många erfarna målvaktstränare där också som ville gå igenom lite olika saker, både teoretiskt och tekniskt. Då kunde man plocka med sig lite från var och en. Det var mycket lärorikt och något bra att göra nu när man har tid på sommaren att gå igenom saker som man kanske inte skulle göra under en säsong.

Hur upplever du att samarbetet har varit hittills med William Rahm?

– Det har gått väldigt bra. Direkt fick man ju känslan att han är väldigt involverad i oss målvakter. Han verkligen brinner för sitt jobb, att hjälpa oss och att det ska gå så bra som möjligt för oss, säger Larsson, som också trivs att ha Jonas Gunnarsson bredvid sig:

– Det är också alltid bra att ha någon som har erfarenhet sedan tidigare bredvid sig. Gunnar har ju flera år i klubben och flera år i SHL så det är kul att lära genom att titta på honom också. Det är en väldigt bra målvakt och om kan pusha varandra så kommer det bli riktigt bra.

För att komma in på hur Filip Larsson hamnade i HV71 så måste man först berätta storyn om hans senaste säsonger.

Först hamnade han i AHL/ECHL där han flyttades upp och ner mellan Grand Rapids Griffins och Toledo Walleye. Därefter kom han till Almtuna genom att han kände tränaren Mattias Zackrisson. Han började träna för klubben och spelade sedan även matcher för klubben.

Men därefter blev han inte kvar i Uppsala och han kunde då varken gå till SHL eller en annan allsvensk klubb samtidigt som USA inte längre var ett alternativ då Detroits plan var att han skulle inleda i ECHL men Red Wings ECHL-lag ställde in sin säsong. Därför blev det spel i Danmark där han fick spela en del matcher.

”För mig blir det svårt att spela under sådana omständigheter”



Filip Larsson om att få flytta omkring ofta.

Flängandet fram och tillbaka de två senaste åren är därför en stor anledning till att det blev allsvensk spel i HV71 för Filip Larsson, som spelade JVM för Sverige 2018 då Juniorkronorna vann silver.

– I USA är det ju så att man får flyttas runt lite hur som helst så inför den här säsongen ville jag komma till en plats där jag visste att jag kunde vara hela säsongen och fortsätta utvecklas en längre tid. Jag tittade då åt Allsvenskan och det bästa alternativet var HV.

– Man vet ju om deras historia sedan tidigare och det är ju i princip

fortfarande en SHL-förening så det känns som ett väldigt bra val. De bjöd även ner mig hit innan jag skrev på så att jag fick träffa Rahm tidigt och några spelare i laget. Jag fick se mig omkring och höra vad de tyckte och tänkte om hur jag spelar och vad jag är för målvakt. Allting kändes som en bra 'fit' helt enkelt.

Det blir en trygghet för dig nu då att veta var du ska spela hela säsongen efter hur det varit de senaste säsongerna här?

– Ja. Det blir väldigt svårt och hackigt i ens egna spel liksom. Man känner aldrig riktigt tryggheten genom att man ofta är på olika platser och hela den biten. Man får träffa olika tränare och olika målvaktstränare flera gånger och det blir svårt att få en kontinuitet i det man gör. För mig blir det svårt att spela under sådana omständigheter.

– Det kändes som att jag behövde börja om och ta det hela från början och komma till en bra plats där jag kan utvecklas.

Hur skulle du säga att det gick spelmässigt för dig förra säsongen?

– Det var lite upp och ner. Det var svårt..., säger Larsson och tystnar en stund innan han fortsätter:

– Jag började väl helt okej tycker jag men sedan bröt jag fingret i tredje matchen och hade sedan ett avbrott på fyra, fem veckor. Efter det var det inte helt lätt att få kontinuitet och jag kom inte riktigt in i hur jag ville spela. Jag kände inte att jag fick inte ut allt mitt spel riktigt.

– Sedan kom jag till Danmark och det var en helt annan hockey där. Det blev mycket öppna lägen för forwards och helt annorlunda spel jämfört med Hockeyallsvenskan, så det tog sin tid att vänja sig vid det. I slutet gick det ändå ganska bra med ett bra slutspel.

– Men överlag så gick det inte som jag ville utan jag har absolut mer att hämta. Samtidigt så var det inte en helt lätt säsong.

Efter hur det har blivit de gångna säsongerna kände Filip Larsson att han ville återvända till Sverige för att få en hel säsong i sig.

– Jag kom överens med Detroit om jag skulle hitta ett lag i Sverige. Då började jag titta i Allsvenskan och gick igenom alternativen. Då kändes HV bäst liksom som en bra situation att komma till. Det är en klubb med höga mål och förhoppningar om den här säsongen. Det är sådana saker som står ganska högt när man väljer lag.

”Det ska bli jäkligt roligt att vara här på permanent basis. Det är egentligen något som jag värdesätter väldigt mycket, att få känna en tillhörighet på det sättet”



Filip Larsson om att spela i HV71 hela säsongen.

Den 22-årige stockholmaren har inte fått ut det han har velat spelmässigt mitt i allt flängande. Nu känner Larsson att han vill bevisa sig och visa hur bra han egentligen kan vara i HV71.

– Nummer och räddningsprocent kan man stirra sig blint på men det är inte allt. Nu hade jag sex matcher i Almtuna och sedan spel i Danmark och det kan man liksom inte utgå från när man tittar på mitt spel.

– Jag känner att jag lärde känna ligan lite förra året, så det var bra att starta där men jag känner att jag har mycket mer att ge och är bättre än vad jag visade då.

– Nu får jag komma till en förening som har en erkänt duktig målvaktstränare där vi kan jobba tillsammans under en längre tid. Det känns tryggt och man blir mer säker för jag fick känslan av att de verkligen tror mig. De ville ta ner mig hit till Jönköping och berättade om sin vision, och William sade vad han tycker och tänker om mig som målvakt och hur de ser på framtiden och den biten. Det var bara bra intryck.

”LÄGGER ALL MIN ENERGI PÅ HV”

Filip Larsson skrev ett treårskontrakt med Detroit Red Wings 2019 men fick spela mer i ECHL än i AHL under sin första säsong inom klubbens organisation. Under den andra säsongen blev han utlånad till både Almtuna samt Danmark och nästa säsong, hans tredje och sista år på kontraktet med Detroit, ska han återigen lånas bort från klubben till HV71.



Med tanke på hur det blivit nu, ser du någon framtid i Detroit?

– Jag har inte tänkt så mycket i de banorna. Just nu så har jag lagt all min energi på HV71 och jag vill ha en framtid här. Mitt fokus är här, på den kommande säsongen, och på att göra det så bra som möjligt. Jag vill vara med på den resan som vi ska göra här. Sen vet man ju aldrig men efter säsongen är ingenting jag lägger energi på nu.

Känner du att du vill stanna i Sverige en längre tid nu?

– Det är alltid svårt att säga. Jag är väldigt nöjd över att vara en del av HV71, och jag är glad att vara här. Det ska bli jäkligt roligt att vara här på permanent basis. Det är egentligen något som jag värdesätter väldigt mycket, att få känna en tillhörighet på det sättet.

– Jag lägger ingen fokus på vad som händer efter den här säsongen. Jag vet inte hur saker och ting går och jag är inte heller en sådan person som brukar titta långt in i framtiden.

”SKA OMSKOLA MIG TILL DEN SVENSKA MODELLEN”

Det blir en nystart i HV71 för Filip Larsson och inte bara i karriären. Han siktar även på att starta om lite i sin utveckling som målvakt.



– Det är smådetaljer i spelet som jag vill utveckla men först och främst ska man väl på riktigt omskola sig lite tillbaka till den svenska modellen. Det är väl så att man kanske behöver spela på ett lite annat sätt i Nordamerika, och det var inte lätt att köra som det blev förra säsongen. Då ville Detroit att jag skulle fokusera på det de ville och fortsätta med deras modell.

– Nu kommer jag helt och hållet jobba med William och anpassa mitt spel till den svenska modellen, sedan blir det lite smådetaljer som vi kommer att jobba med. Det är en annorlunda hockey här än i USA och det kommer framför allt handla om att anpassa sig.

Under sina två veckor i Jönköping har Filip Larsson bekantat sig med sitt nya lag och än så länge trivs han med staden och sina nya lagkamrater.

För hans del blir det riktigt inspirerande att komma till ett lag som satsar och har ett tydligt mål. För den unge burväktaren finns det endast ett fokus med nästa säsong: Att klubben ska ta sig tillbaka till SHL.

– Det ser ut att bli ett riktigt bra lag och det är grymt roligt att vara en del av det här. Bara på den korta tiden som jag har varit här så känns allting jättebra. Det verkar vara en go lagsammanhållning, och ett bra gäng att vara omkring.

– Hela föreningens mål är gå tillbaka upp direkt igen. Det märks väldigt tydligt att det är det som alla siktar på och det är det vi vill med den här säsongen, avslutar Filip Larsson.

