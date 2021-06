"Tie Domi jagade mig resten av matchen"

EKERÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)



Staffan Kronwall kommer ursprungligen från Järfälla i Stockholms utkanter. Han var under sin karriär känd som pålitligheten själv som sällan gjorde en dålig match. Hans adelsmärke var inte direkt att ha för stor respekt på isen för mer rutinerade lagkamrater. Något han berättar om i en intervju för hockeysverige.se till OLD SCHOOL HOCKEY som du kan läsa på sajten nästa söndag.



Johan Hagman, tidigare lagkamrat med Staffan Kronwall drar sig till minne då den blivande landslagskapten tog steget upp i Huddinges A-lag.

”Oftast är man inte så framåt på sina första A-lagsträningar, men jag kommer ihåg då Staffan kom upp. På första eller andra träningen gav han en av våra spelare en riktigt open ice-tackling så han flög. Det där gillade jag verkligen, att det kom upp en spelare och tog för sig på det sättet.”



Staffan Kronwall, i dag expert på C More och TV4, skrattar åt minnet.



– Det kan mycket väl ha hänt, säger han och fortsätter:

– Jag kommer inte ihåg vem det var, men jäklar vad sur han blev. Det där hände i Toronto också när jag gick på fel kille under min första internmatch. Jag proppade Eric Lindros. Tie Domi jagade mig resten av internmatchen så det var inte så jäkla kul.

- Efter matchen fick jag svara på några frågor, men efter kom Mats Sundin fram till mig och sa ”Det här var det bästa du kunnat göra för nu har du gjort dig ett namn” ”Ja, ja, men nu kommer jag vara osams med dom här killarna resten av säsongen.”

"NIKLAS VAR EXTREM"

Både du och din bror Niklas är väldigt bra på just tacklingar, är det något ni bröder tränat extra på?

– Niklas var extrem och nästan, tycker jag, bortglömd som spelare. ”Han är tackalare”, men han var minst en lika bra spelare som tacklare. Däremot har han fått den här tacklingsstämpeln på sig eftersom han var så pass bra på det.

– Jag kunde absolut dela ut lite proppar här och där och var okej på det, men jag ska vara ärlig och säga att jag var inte lika bra som Niklas. Han har den här balansen och tajmingen. Niklas var tanig länge, vägde 65 kilo, men kunde dela ut tacklingar.

– Det var ingenting vi tränade på, men han och jag spelade mot varandra hemma och han har haft det där sedan ung ålder. Jag kommer ihåg då han åkte runt i Djurgårdens A-juniorer med galler. Han spelade med en kille som heter George Umunna.

– Niklas och Douglas Murray och åkte runt och körde över folk. Sedan fick George Umunna alltid gå emellan och försvara dom.

Fick du själv någon propp då ni spelade landhockey?

– Jag kan lovade dig att vi delat ut många på varandra. Vi har lärt oss mycket mer än vad man kan tro genom att spela mot varandra. Det ser inte riktigt ut så idag.

– Idag står folk och tränar själva på skottramper, vilket också är bra, men när du får till spelet aktiverar du något i hjärnan. När du får täcka bollen, som det var då, lite fysiskt och med balansen. Omedvetet lär du dig jättemycket av det.



Vi kan också meddela, för att lugna alla, att Tie Domi aldrig fick tag på Kronwall.

