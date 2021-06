Lämnade Stockholm för Ö-vik: "Kunde ge mig möjligheten att utvecklas"

Hon växte upp i Stockholm - men lämnade AIK för att fortsätta utvecklas i Örnsköldsvik. För hockeysverige.se berättar Julia Perjus om beslutet, och A-lagskontraktet med Modo.

– Jag hoppas att jag får rätt mycket speltid och kommer utvecklas ännu mer den här säsongen. Ta en större plats i laget.

Med bara en SDHL-match i bagaget gav Modos tränare Björn Edlund 16-åriga Julia Perjus A-lagskontrakt inför kommande säsong. För hockeysverige.se berättar Modo-coachen:

- Julia är en ambitiös person som fick chansen i slutet på förra säsongen. Hon tog den verkligen och har kämpat hårt sedan dess med att bli bättre.

- Hon tränar bra och har gnuggat på riktigt bra i sommar med damtruppen där hon kommer ingå på tolv forwards kommande säsong. En spelare du som tränare gillar att coacha. Julia har bra storlek, speed, spelsinne och fina händer.



Nu är inte Julia Perjus (efternamnet kommer från pappans finsk-svenska sida) en Modo-produkt från början även om hennes utveckling gått stadigt framåt sedan hon kom till klubben. Moderklubb är Spånga IS i västra Stockholm.

- Hockeyintresset hemma är rätt stort. Min brorsa (Lucas Perjus) tränar superhårt och älska hockey lika mycket som jag. Dessutom har pappa varit materialare när vi var små, så även han gillar hockey. Båda mina föräldrar ställer upp för oss och älskar hockeyn lika mycket som vi. Dom gillar att hänga på, säger Julia Perjus med ett leende då hockeysverige.se träffar henne på ett soldränkt Spånga IP för en intervju.

NYA DANIJELA RUNDQVIST?

Det var två år äldre storebror Lucas som fick Modo-forwarden att en gång börja med hockeyn.

- Ja, jag blev intresserad då han började spela. Pappa var materialare i det laget och kände såklart tränaren. Dom sa att jag fick vara med på deras träningar.

- Jag fick även chansen att vara med och spela en match med det laget så jag hängde på honom rätt mycket och tyckte det var kul. Han är väldigt mycket en förebild för mig.



Var det andra tjejer med i det laget?

- Nej, inte i den årskullen, men i den under fanns det några.



Julia Perjus spelade även under uppväxten för Hässelby/Kälvesta som har en erkänt bra flickverksamhet.

- Jag var där under tre, fyra år, men jag spelade dubbelt under en tid. Dels med killar i Spånga, dels med tjejer i Hässelby.

- Att spela med tjejer var speciellt, men väldigt kul också. Det var lite annorlunda i omklädningsrummet och runt om, men lika kul.



Förutom din bror hade du några förebilder under uppväxten inom hockeyn?

- Nej, inga speciella. Det var, som sagt var, i så fall min brorsa eftersom det var han som lockade mig att börja med hockey.

- Danijela Rundqvist kommer från Hässelby så jag har haft lite kontakt med henne eftersom hon varit mycket där och är såklart en förebild, men det med just förebilder är inget jag egentligen tänkt på.



Vad tror du hon har betytt för hockeyn i Hässelby/Kälvesta?

- Väldigt mycket. Hon har växt upp där och startat sin egen karriär där, säger Julia Perjus med ett leende och konstaterar att tidigare landslagsspelaren och Mästarnas Mästare-vinnarens tröja hänger i taket i Hässelby/Kälvestas hemmahall.

Perjus med Rundqvist och Valentina Lizana Wallner. Foto: Ronnie Rönnkvist / Privat



LÄMNADE FÖR AIK

När Julia Perjus var 13 år lämnade hon hemmaklubbarna för spel på Ritorp med AIK.

- Jag ville satsa i en klubb som spelade på en högre nivå. Det var några i laget som sa att det var bra där så då drog jag dit.

- Till en början trivdes jag väldigt bra. Det var en väldigt hög nivå och klubben visade intresse. Man lovade att jag skulle få spela matcher och så vidare, men jag fick bara vara med på träningar samtidigt som jag kände att det blev sämre och sämre.



Ni hade ett väldigt starkt Division 1-lag med Olivia Sohrner, Vilma Nilsson, Aoife Leacy, Felicia Levin, men flera.

- Det var ett väldigt bra lag, men det var lite upp och ner. Givetvis var det bra spelare där, men jag spelade inte så mycket matcher med dom och efter två säsonger där ville jag fortsätta utvecklas på en annan nivå, få lite förändringar.



En av hennes bästa vänner är Olivia Sohrner som inledde förra säsongen i AIK, men tog steget över till Djurgården. Liksom Perjus spelade hon i Hässelby/Kälvesta innan AIK.

- Vi är fortfarande nära vänner. Hon är också från Hässelby innan hon bytte till AIK. Sedan följde jag efter henne dit. Vi har även spelat TV-pucken tillsammans, men vi har också mötts rätt mycket då vi spelat i kill-lag.

- Vi träffas ganska ofta, men det har såklart blivit lite mindre nu då jag flyttat upp till Örnsköldsvik, berättar Julia Perjus som pendlade under två år från Vällingby till Ritorp (Ulriksdals IP) som ligger i skuggan av köpkomplexet Mall of Scandinavia.

- Det fungerade väldigt bra. Mamma och pappa ville jättegärna hjälpa till och ställde alltid upp för att skjutsa. Samtidigt var det fler från Hässelby som spelade i AIK så vi samåkte. Bland annat bor Alva Hellqvist i Hässelby.

"TRY-OUTEN KÄNDES VÄLDIGT BRA"

Efter två säsonger i AIK valde Julia Perjus spel för Modo.

- Jag var på try-out för att se hur det kändes, vad dom hade att erbjuda, hur deras gymnasium är, hur det såg ut där uppe och så vidare.

- Try-outen kändes väldigt bra och det var en mysig stad även om den inte är lika stor som Stockholm. Det kändes bra att dom kunde ge mig möjligheten att utvecklas så mycket som möjligt där. Klubben visade vad dom hade att erbjuda, att jag kunde börja i juniorlaget och sedan gå upp i SDHL-laget. Dom berättade också att man skulle låta många få vara med och träna i damlaget.



Fick du redan tidigt vara med och träna med SDHL-laget?

- Det var under förra säsongen jag fick börja träna med det laget.



Hur var det socialt att flytta hemifrån för första gången?

- Till en början var det väldigt nervöst ”Ska jag släppa alla kompisar och familj?”. När jag väl hade flyttat upp kändes det väldigt bra.



Matlagning?

- Det funkar väldigt bra, säger Perjus med ett leende.



Gillar du matlagning?

- När jag väl lagar mat är det kul, men det är lite tråkigt att hitta på olika maträtter hela tiden.

- Ibland träffas vi och lagar mat tillsammans på helgerna, men annars har vi inte så mycket tid för det. Det blir mest att man drar iväg till träningarna efter skolan.



Vilken maträtt är du bäst på att laga?

- Oj… Det är nog dom lätta maträtterna där man inte behöver stå och laga under flera timmar. Det kan vara köttbullar och makaroner eller korv (skratt). Det funkar.



Hur upplever du att bo på en mindre ort som Örnsköldsvik?

- I början var det väldigt annorlunda. Det är en väldigt liten stad så det har blivit att jag gått överallt istället för att åka kommunalt som gör här i Stockholm.

- Det är också nära till alla, nära att gå till hallen och skolan så det är lätt att ta sig överallt. Det är också en väldigt bra sammanhållning i laget så jag trivs verkligen.



Hur upplevde du steget på isen?

- Till en början var det lite nervöst, men egentligen var det samma som här hemma. Det var bara att ta på sig skridskorna och köra som vanligt. Skillnaden var inte så stor utan det var egentligen bara ett annat lag och andra människor.

Var det lätt att komma in i gänget?

- Ja, dom välkomnade mig jättebra. Nästan alla i 04-gänget kommer utifrån förutom en så det var nytt för nästan alla.

SDHL-DEBUTEN

Många vittnar om att en av Julia Perjus framgångar bottnar i att hon alltid jobbar hårt och vill framåt.

- Jag tycker det är kul att träna, utvecklas och se framsteg. Se att man blir bättre. När man väl når sina mål, att man lyckats med det. Då blir jag väldigt positiv och glad över det eftersom man då ser att träningen gett någonting.

Perjus i TV-pucken. Bildbyrån

Säsongen 2020/21 debuterade Perjus i SDHL även om det bara blev en seriematch, mot Luleå, och två matcher i slutspelet.

- Debuten var väldigt kul, men det var nervöst från början fram till det att jag kom in i ishallen och omklädningsrummet. När jag satte på mig grejorna för att gå ut och köra släppte det. Jag har också väldigt lätt att släppa allt då jag ska ut på isen.

- Första matchen spelade jag bara några byten så det var inte hela matchen, men det var inte så att jag bara satt på bänken. Jag fick några byten i alla fall.



Inför säsongen 2021/22 har alltså Modo-forwarden fått ett A-lagskontrakt.

- Det var väldigt kul. Jag fick ett SMS av Björn ”kan du komma ner på hallen och skriva på?” Självklart kunde jag göra det. Sedan förklarade han vad det innebär och så vidare. Det enda jag tänkte var att det skulle få bli kul att ta steget upp.



Vilka förväntningar har du på den kommande säsongen?

- Jag hoppas att jag får rätt mycket speltid och kommer utvecklas ännu mer den här säsongen. Ta en större plats i laget, avslutar tidigare ungdoms-OS-spelaren Julia Perjus.

