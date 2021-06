Matchhjälten efter superdramat: "Nu luktar det öl"

– När förlängningen började luktade arenan cigaratter - nu nu luktar det öl, sade han i ett redan nu ikoniskt citat.

New York Islanders vägrar ge upp. I nattens sjätte semifinalmatch låg de inte bara under med 3-2 i matcher, utan även med 2-0 i själva matchen sedan Brayden Point och Anthony Cirelli nätat för Tampa Bays del. Point gjorde mål för nionde (!) matchen i rad och tangerar alla tiders slutspelsrekord om han också gör mål i nästa match.

Kort efter Anthony Cirellis 2-0 reducerade Jordan Eberle för Islanders del. I mitten av den tredje perioden kom sedan också 2-2-kvitteringen, genom backen Scott Mayfield. Matchen gick till förlängning.

Där slarvade Tampa i egen zon. Pucken hamnade hos Anthony Beauvillier, som pricksköt in avgörandet bakom Andrej Vasilevskij och skapade ett alldeles vansinnigt tryck i den start Nassau Coliseum. Målet skapade inte bara ett galet ljudmässigt tryck - utan ledde också till ett ölregn. De lyriska Islanderssupportrarna kastade in mängder med ölburkar på isen.

– När förlängningen började luktade arenan cigaretter. Nu luktar det öl. Supportrarna var helt galna! Alla är glada över att vi får åka tillbaka till Tampa, konstaterade matchvinnaren Beauvillier.

