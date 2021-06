Hon blir ny klubbdirektör i Brynäs

– Jag fick frågan om jag kunde axla den här rollen tills vidare och det är ett stort ansvar, säger hon.

Under våren lämnade Michael Campese sin roll som klubbdirektör. Gunnar Ekman och Jennie Brobeck kom då in som tillförordnade klubbdirektörer. Under årsmötet i tisdags lämnade de sina positioner.

Nu har en ny tillförordnad klubbdirektör utsetts. Det blir Pernilla Dalborg som tar över posten i den turbulenta klubben. Dalborg har sedan 2018 varit verksamhetschef för Brynäs samhällsprojekt "En bra start". Hon har tidigare också varit områdesrektor i Gävle kommun

– Mitt fokus just nu är i första hand personalen, att få dem att känna lugn och ro men också glädje, gemenskap och att ”nu kommer vi lyfta”. För den potentialen finns verkligen här. Det här blir en nystart, som nog väldigt många brynäsare har sett fram emot, säger Dalborg till Brynäs hemsida.

Den tillförordnade rollen är på obestämd tid, till dess att en ny klubbdirektör är på plats.

– Det gäller att vi hittar rätt i den här oerhört viktiga rekryteringen. Vi ska titta på de förslag som lagts fram av Jennie och Gunnar men har så klart även en hel del egna tankar om den här rollen, säger den nyvalde ordföranden Magnus Kangas.

