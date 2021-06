Han blir Seattle Krakens första coach

Spekulationerna har pågått i över ett år. Vem ska egentligen bli den första tränaren att kliva in i båset och leda NHL-nykomlingen Seattle Kraken under deras första säsong i ligan?

På torsdagen kom slutligen svaret.

Efter att general managern Ron Francis genomfört intervjuer med flera heta kandidater – inte minst Arizona Coyotes tidigare tränare Rick Tocchet sin pekats ut som favorit att ta hem jobbet – meddelade klubben att man satsar på Dave Hakstol som sin första huvudtränare.

52-åringen kommer närmast från två säsonger som assisterande coach för Toronto Maple Leafs. Innan dess var han head coach för Philadelphia Flyers under tre och en halv säsong.

Kanadensaren har tidigare varit aktiv som tränare för University of North Dakota i den amerikanska collegehockeyn under 15 säsonger.

– Dave är en coach som bryr sig om sina spelare. Emellanåt kan en coachs budskap bli urvattnat. Spelare vill förstå vad coachen vill att de ska göra. Dave kommunicerar klart och koncist. Spelare gillar det, säger Ron Francis om valet av coach.

Vilket lag som Dave Hakstol kommer att förfoga över under Seattle Krakens första NHL-säsong blir lite mer klart den 21 juli. Då genomförs den expansionsdraft som kommer att ge Seattle sitt första NHL-lag.

SEATTLE, WE GOT OUR GUY!



Dave Hakstol (@hakstol2), has been named the the first-ever head coach in #SeaKraken history!



Get to know our new bench boss → https://t.co/uiBhw09CfE pic.twitter.com/fe9p7Hry64