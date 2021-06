Äldst i NHL – framröstad till bästa general manager igen

1987 klev Lou Lamoriello in i New Jersey Devils som general manager. Sedan dess har han vunnit tre Stanley Cup-titlar och varit verksam i tre olika NHL-klubbar.

Amerikanen fyller 79 år i höst och är med god marginal ligans äldsta GM, men visar för det inga tecken på att sakta ned. I natt kom beskedet att Lamoriello för andra året i rad blivit utsedd till NHL:s bästa general manager. En panel bestående av samtliga general managers i NHL, andra ledare och journalister röstade fram honom till vinnare av Jim Gregory General Manager of the Year Award.

Lou Lamoriello tog hem priset i konkurrens med Montréals Marc Bergevin och Floridas Bill Zito, som var övriga finalister. Även Colorados Joe Sakic och Vegas Kelly McCrimmon hade framstående positioner i omröstningen.

Lamoriello tog över New York Islanders 2018 och har sedan dess varit med om att göra ett starkt slutspelslag av klubben. Islanders tog sig till andra rundan 2019 och har nu gått till tredje rundan två år på rad.

Bland förändringarna han gjorde under årets säsong märks värvningarna av rutinerade trion Kyle Palmieri och Travis Zajac från New Jersey. Just nu ligger hans Islanders under med 2–3 i matcher i semifinalserien mot Tampa Bay Lightning.

General Manager of the Year Award har delats ut av NHL sedan 2010. Under säsongen 2019/20 döptes utmärkelsen om för att hedra minnet av Jim Gregory, tidigare general manager för Toronto Maple Leafs och jobbade för ligan under fyra årtionden.

