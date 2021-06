Avslutar karriären – och blir sportchef

Efter sex raka säsonger som spelare i Brynäs IF sadlar Johan Alcén om. När Brynäs IF under gårdagen hade årsmöte meddelades det att 33-åringen blir SHL-klubbens nya sportchef.

Han tar sig an den nya rollen efter en karriär som innefattat 471 SHL-matcher för Brynäs och Rögle samt ytterligare drygt 200 allsvenska matcher för Arboga, Leksand och Mora.

– Jag ser tillbaka med stolthet på karriären där jag fått både starta och avsluta den i klubben jag älskar, säger Alcén i ett uttalande på Brynäs webbsida.

– Under åren har jag fått uppleva otroligt mycket, både toppar och dalar, träffat väldigt många människor och fått vänner för livet.

Kontraktet mellan Brynäs och Alcén löper över fyra år. Han har som uppdrag att utveckla sportverksamheten i klubben och kommer att ha sitt huvudfokus på herrsidan.

– Med stöd från bland annat Josef Boumedienne och resten av organisationen kommer han att växa in i den här rollen på ett utmärkt sätt. Vi ser en sportslig sida där man jobbar tillsammans över gränser och inte begränsar sig i olika roller, säger Per-Johan Johansson, styrelseledamot i Brynäs IF.



Brynäs valde också en ny ordförande på styrelsemötet. Det är Magnus Kangas som kliver in i den rollen.

TV: Summering av Brynäs säsong 2020/21





