Utjämnat – efter backens dramatiska räddning

Med 2,7 sekunder kvar stod Ryan Pulock för räddningen som gjorde att New York Islanders kom undan med blotta förskräckelsen. Tampa Bay-backen Ryan McDonagh stod för en fin individuell prestation och skulle bara till att vispa in 3–3-kvitteringen bakom Semyon Varlamov när Pulock kastade sig in bakom målvakten och räddade pucken som var på väg in i mål.

– Jag försökte bara göra mig så stor som möjligt och få bort pucken, vilket jag lyckades med. Man hör hur klockan tickar ned och alla killar hoppar på dig. Det var en bra känsla, säger Pulock till NHL.com.

– Det brukar kännas bra att göra mål, men kan du rädda matchen på det där sättet så är det så klart en bra känsla det med.



New York Islanders såg ut att ha saker och ting under kontroll i matchen, då man ledde med 3–0 efter den andra perioden. Brayden Point lyckades reducera tidigt i den tredje perioden och kort därefter stod Tyler Johnson för ytterligare ett reduceringsmål.

"NU ÄR DET BÄST AV TRE"

Därefter höll Islanders undan, mycket tack vare Pulocks dramatiska räddning, och utjämnade matchserien till 2–2 i matcher.



– Det var en bra match från vår sida. Vi hade nog mer chanser än dem. Bortsett från sju-åtta minuter i den tredje perioden då de sköljde över oss så gjorde vi 60 bra minuter, säger Islanders-tränaren Barry Trotz.



Nu vänder serien tillbaka till Tampa.

– Nu är det bäst av tre. Du måste blicka framåt och gå vidare. Den här matchen ändrar ingenting. Vi måste lära oss från våra misstag och vara redo att spela 60 bra minuter. Nu får vi spela på hemmaplan och utnyttja den fördelen, säger Tampas forward Tyler Johnson.

New York Islanders – Tampa Bay Lightning 3–2 (0–0, 3–0, 0–2)

New York: Josh Bailey (6), Mathew Barzal (6), Matt Martin (1).

Tampa Bay: Brayden Point (12), Tyler Johnson (2).