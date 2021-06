Uppgifter: Klubbarna som jagar Jack Eichel

Buffalo Sabres har en tung säsong bakom sig och storstjärnan Jack Eichel var öppen med sitt missnöje efter det säsongsavslutande mötet med Sabres.

Uppgifter kring en eventuell trejd från Sabres har cirkulerat den senaste tiden och tidigare i veckan berättade insidern Pierre LeBrun att trejddiskussionerna blivit allt mer intensiva och seriösa.

– Vi är fem veckor från draften och jag tror att i oavsett vilket paket man trejdar Eichel så vill man ha ett förstarundeval i årets draft. Det betyder inte att det kommer att bli så, men jag vet att det har varit en del av samtalen med lagen, säger LeBrun i TSN:s Insider Trading.

– Några av lagen som jag tror visat intresse är Los Angeles, Anaheim och Minnesota. Men det finns andra lag där också.

Enligt New York Post är dessa andra lag New York Rangers, Philadelphia och Chicago, där det sistnämnda laget även är det senaste laget att kasta sig in i jakten på storstjärnan.

– Jag tror att han trejdas i sommar och det bästa för Sabres vore om det skedde innan draften, fortsätter LeBrun.

Eichel draftades som andra spelare totalt i NHL-draften 2015 och har producerat totalt 355 poäng på 375 matcher för Buffalo. Den gångna säsongen noterades 24-åringen för 18 poäng (2+16) på 21 matcher, där stora delar av säsongen förstördes av en skada.

Experten listar: Veckans snyggaste ögonblick i slutspelet