Uppgifter: NHL-succén kan återvända till KHL

Minnesota Wild har länge varit känt som ett "tråkigt lag" i NHL men med Kirill Kaprizovs intåg i klubben den här säsongen blev Wild ett underhållande lag som det sprakade om.

Men frågan är om det kommer att bli något fortsatt spel i Minnesota för den ryske stjärnan.

Kaprizov sitter på ett utgående kontrakt och behöver komma överens om en förlängning för att stanna kvar i klubben. Enligt NHL Networks Kevin Weekes har dock förhandlingarna mellan Wild och ryssen kört fast. Då ska CSKA Moskva, Kaprizovs tidigare klubb, vara intresserade av att plocka tillbaka honom till KHL.

As of now talks with likely Rookie of the yr Kaprizov & @mnwild have gone cold. My understanding is he’s in Moscow and it’s believed CSKA is interested in signing him for KHL & Olympics. @NHL @NHLNetwork #HockeyTwitter