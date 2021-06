Efter stora VM-succén - britten får NHL-avtal

Han fick världsmästerskapets största genombrott. Liam Kirk vann skytteligan och valdes in i turneringens all star-team. Britten, som inledde den här säsongen med Hanhals Kings i HockeyEttan, skapade en rejäl hausse kring sitt namn.



Mora, Bern och flera finska klubbar har visat intresse för målsprutan, men om något av de lagen ska få in Liam Kirk i laget kommande säsong kommer de behöva gå via en NHL-klubb. Enligt Arizona Coyotes-insidern Craig Morgan har nämligen Arizona kommit överens om ett treårigt rookieavtal med den unge britten.

Kirk, som gjorde 5+5 på tolv matcher i HockeyEttan för Hanhals, och 7+2 på sju VM-matcher för Storbritannien, tingades av Arizona 2018. Han valdes i sjunderundan, som 189:e spelare totalt. Tre år senare skriver han av allt att döma NHL-kontrakt.

Per source, the Coyotes & 2018 seventh-round pick Liam Kirk have agreed to terms on a three-year, entry-level contract. Kirk tied for the goal-scoring lead at the World Championship with 7. The deal is not official yet.

Here's the story that I wrote on him last week: https://t.co/Egn21EMerH