Hedman fick stopp på måltorkan: "Det var enormt"

– Vi är såklart superglada för vinsten, sade han efter nattens 4-2-seger mot Islanders.

2020 sköt Victor Hedman tio slutspelsmål, vilket var den tredje bästa noteringen någonsin av en back i ett Stanley Cup-slutspel. Hans 10+22 på 25 matcher gav honom en femteplats i slutspelets skytteliga, och i förlängningen också Conn Smythe Trophy. I år har Hedman fortsatt vräka in poäng, inför natten hade han elva på tolv matcher, men noterbart är att samtliga poäng var framspelningar.

Nu har han dock fått stopp på den långa måltorkan. Efter 18 matcher utan nätkänning dunkade han i natt in 4-1-målet vinsten mot Islanders. Det var svenskens första mål sedan den 25 april. Men desto mer noterbart var att det var Tampa Bays andra backmål för matchen. Bra sju minuter tidigare bombade Jan Rutta in 3-1 för Tampa - och det var det första målet av någon Tampa Bay-back under slutspelet.

– Det var enormt. Den första matchen snackade ingen om att backarna inte gjorde mål, sen förlorade vi den matchen och helt plötsligt börjar den grejen nämnas. Vi ville få slut på det idag, säger Victor Hedman efter matchen.

KUTJEROVS ASSISTSHOW

Ja, New York Islanders vann den första matchen i matchserien. I natt lyckades Tampa Bay kvittera semifinalen.

– Vi är såklart superglada för vinsten, och uppspelta över att åka upp till Long Island och fortsätta på inslagen väg, menar Tampa Bays nummer 77.

Jan Rutta och Victor Hedman i all ära, matchen tillhörde främst slutspelskungarna Brayden Point och Nikita Kutjerov. Point gjorde sitt tionde mål för slutspelet, efter en närmast overklig framspelning av Kutjerov. Superryssen hade totalt tre passningspoäng. Förutom på Points mål hade han också en assist på Victor Hedmans balja, och Ondrej Palats 2-1-mål. Där hade också just Hedman en assistpoäng.

Sick pass from Kucherov to setup Point pic.twitter.com/3WFDZ7xZAH — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) June 16, 2021

Tampa Bay har inte förlorat två raka slutspelsmatcher sedan den ökända förstarundan mot Columbus 2019, då de åkte ut i fyra raka.

– Vi har bra ledarskap i omklädningsrummet, som ser till att laget varken hamna för högt eller för långt. Det är svårt att sätta fingret på det, men det har gått bra så här långt.

Brock Nelson och Mathew Barzal gjorde New York Islanders mål i 4-2-förlusten.