Schweiziske toppforwarden klar för NHL-spel

Grégory Hofmann draftades ursprungligen av Carolina Hurricanes 2011, men har aldrig spelat i Nordamerika. Det är tanken att han ska göra kommande säsong. Efter att Columbus Blue Jackets värvat rättigheterna till schweizaren i vintras är det nu klart att han kommer att representera klubben kommande säsong.

Enligt capfriendly.com har Hofmann skrivit ett ettårskontrakt med Blue Jackets värt en miljon dollar.

Columbus #BlueJackets have signed forward Gregory Hofmann to a 1 year / 1-way contract for the 2021-22 season.



AAV: $900,000



Hofmann's rights were acquired from Carolina on February 13th in exchange for a 7th RD pick in 2022.https://t.co/NuB8R7B1oc