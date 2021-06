Uppgifter: Toppcentern klar för Luleå

Det har tidigare uppgetts stå mellan spel i Luleå eller en flytt utomlands för Linus Fröberg.

Nu ska dock den 27-årige centern ha gjort sitt val.

Enligt Norrbottens-Kuriren har Fröberg bestämt sig och kommit överens med Luleå om en flytt till Norbotten.

– Jag har inga kommentarer, säger Luleås sportchef Stefan Nilsson till NSD.



VANN SM-GULD 2018

Linus Fröberg har totalt spelat 363 SHL-matcher för Brynäs, Färjestad, Växjö och HV71. Luleå skulle i sådana fall bli hans femte SHL-klubb.



Centern spenderade fyra år i Växjö där han vann SM-guld 2018 samt blev uttagen till Tre Kronor. 2019 flyttade dock Fröberg till HV71 där han tog ett kliv framåt i sin karriär och blev en toppcenter i SHL.

Han sköt tio mål och 34 poäng på 52 matcher under debutåret i HV, vilket var nytt personbästa för Fröberg, och han var därmed näst bäst bland HV:s forwards. Den gångna säsongen gick det lite tyngre för Fröberg under HV71:s fiaskosäsong men han lyckades ändå nå upp till 30 poäng på 50 matcher. Han var även en av de forwards i SHL som hade mest istid per match.

