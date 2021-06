Uppgifter: Lucas Wallmark lämnar NHL

Han närmar sig 200 matcher. Frågan är dock om Lucas Wallmark når dit, eller om han stannar på sina 187 NHL-framträdanden. Enligt ryska uppgifter ska den tidigare JVM-stjärnan nämligen vara nära att lämna Nordamerika.

I stället ska Wallmark vara på väg att skriva på för storklubben CSKA Moskva, som den gångna säsongen förlorade Gagarin Cup-finalen men som vann titeln så sent som 2019. I laget finns redan Adam Reideborn, Klas Dahlbeck och Joakim Nordström.

Wallmark gjorde 28 respektive 25 poäng i NHL säsongerna 18/19 och 19/20. Det här året hade han det tyngre, med tre poäng på 20 matcher för Chicago respektive Florida. Han har även spelat NHL-hockey för Carolina.

25-åringen lämnade svensk ishockey 2016.

