Uppgifter: Där hamnar VM-succén Liam Kirk

Han fick världsmästerskapets största genombrott. Liam Kirk vann skytteligan och valdes in i turneringens all star-team. Britten, som inledde den här säsongen med Hanhals Kings i HockeyEttan, skapade en rejäl hausse kring sitt namn.



Mora rapporterades redan inför VM ha ett intresse för Kirk, men de ser ut att få ge sig i kampen om genombrottsmannens signatur efter det succéartade världsmästerskapet. Enligt den tjeckiske journalisten Ondrej Kuchar på Denik Sport är Liam Kirk nu i stället nära att skriva på för ett lag i den finska högstaligan. Vilket eller vilka lag i Finland som visat intresse för 21-åringen är i nuläget okänt.

Kirk gjorde 5+5 på tolv matcher i HockeyEttan för Hanhals, och 7+2 på sju VM-matcher för Storbritannien.

