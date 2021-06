KANADA VINNER VM-GULD!

Kanada är världsmästare 2021.

De vann söndagens VM-final över Finland med 3-2 efter förlängning och vinner därmed guld efter att ha varit uträknade tidigt i turneringen.

De möttes i VM-finalen 2019 och då vann Finland med 3-1 för att ta hem VM-guldet.

Två år senare var det återigen Kanada och Finland som ställdes mot varandra i kampen om att få bli korade världsmästare. Kanada fick dock revansch i år och vann finalen med 3-2 efter sudden death.

När lagen möttes i gruppspelet var det Finland som vann med 3-2 efter straffar. Det blev också de blåvita spelarna som inledde årets final bäst.

32-årige Mikael Ruohomaa hade aldrig tidigare gjort ett mål för det finska landslaget inför VM-finalen. Hans första landslagsmål kunde knappast ha kommit lägligare då han höll sig framme framför målet, snappade upp pucken, vände bort Darcy Kuemper i det kanadensiska målet och lyfte in pucken i nät. 1-0 till Finland efter knappt nio minuters spel.

Finland hade initiativet under de första 20 minuterna och Kanadas främsta spelare var ganska osynliga.

Men i mittperioden vaknade kanadensarna till liv igen och började sätta hård press mot det finska målet. Till slut fick de även utdelning efter att pucken haft ett litet flipperspel bredvid den finska målvakten Jussi Olkinuora.

Det första skottet från blålinjen tar i stolpen och studsar sedan tillbaka på en finsk spelare och landar mitt framför näsan på måltjuven Maxime Comtois som petade in kvitteringen 1-1.



Finland skapade de hetare målchanserna men Darcy Kuemper spelade bra mellan stolparna och höll tätt. Då var Kanada som var nästa lag att sätta pucken i nät. Den kanadensiska kaptenen Adam Henrique sköt in 2-1 och såg ut att ha vänt på matchen efter att Finland tagit ledningen.

Men finländarna använde sig av en coach's challenge och utmanade målet för offside och det visade sig också vara offside och målet dömdes därför bort. 1-1 stod sig och det var då fortsatt helt jämnt mellan lagen inför den tredje och avgörande perioden.

I den tredje perioden gick spelat fram och tillbaka och båda lagen hade bra målchanser. Kanada hade ett superläge då målvakten Olkinuora missbedömde en sargstuds och en kanadensare höll på att få öppet mål innan pucken kunde rensas därifrån.



Direkt i anfallet därefter etablerade dock Finland tryck och kunde då också sätta 2-1 då backen Petteri Lindbohm pricka in sitt första mål i årets VM för att ge finländarna ledningen. Noterbart är att 1-0-skytten Mikael Ruohomaa assisterade till målet. Han hade då 1+1 i VM-finalen efter att ha gått 0+1 under turneringens åtta matcher dessförinnan.

Petteri Lindbohm with a snipe! 2-1 for @leijonat .🇫🇮🎯 #FINCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/Av2s05TUu7

Finland behöll sedan trycket efter sitt ledningsmål men sedan drog de på sig en kostsam utvisning och i det efterföljande powerplay-spelet kunde Kanadakaptenen Adam Henrique slå in en retur för 2-2 – och den här gången räknades målet. Kvitterat igen med drygt sju minuter kvar av den tredje perioden.

Det väntade därmed en högdramatisk avslutning på finalmatchen då båda lagen jagade ett segermål i slutet av den tredje perioden. Inget av lagen lyckades dock hitta nätet innan 60 minuter var spelade och det skulle därför krävas en 20 minuters förlängning med spel tre-mot-tre (ett upplägg som är nytt för i år) i VM-finalen innan en mästare skulle kunna utses.

Båda lagen hade sedan farliga chanser under sudden death utan att få in avgörandet. Det skulle dröja till den sjunde spelminuten innan guldmålet kom.

Då var det Nick Paul som satte avgörandet efter att Kanada kommit i ett två-mot-ett-läge och Paul kunde sätta pucken i tom kasse efter ett fint passningsspel med Connor Brown.

Nick Paul with the Golden Goal for @hockeycanada!!! 🇨🇦🚨 #FINCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/YUhhRx7Rl7