Ryske stortalangen skriver NHL-kontrakt med Canucks

Vancouver Canucks sajnar upp en av de största talangerna som finns inom klubbens system.

Under söndagen meddelade nämligen Canucks att de skriver ett treårigt rookiekontrakt med Vasilij Podkolzin. Vancouver draftade ryssen som tionde spelare i NHL-draften 2019.

Podkolzin gjorde KHL-debut redan 2018 som 17-åring och blev då den första spelaren född på 2000-talet att spela i KHL. Han fick då även spela JVM för Ryssland trots att han var två år yngre än de övriga i turneringen. Totalt har Podkolzin spelat tre JVM för Ryssland och varit lagkapten en gång.

Den här säsongen 19-åringen fullt ordinarie i KHL-laget SKA St. Petersburg och gjorde då elva poäng på 35 matcher. I Gagarin Cup-slutspelet växlade dock ynglingen upp ytterligare två nivåer och tangerade sin notering från grundserien då han stod för elva poäng på 16 matcher.

