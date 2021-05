Sverigebekantingarna blev mästare i natt

Inte heller under 2021 fick vi se Calder Cup delas ut. För en månad sedan beslutades att ställa sin slutspelet på grund av den rådande situationen i Nordamerika.

De fem olika divisionerna erbjöds då möjligheten att ha ett eget slutspel för att kora en divisionsmästare men endast Pacific Division nappade – medan det var färdigspelat för lagen i de övriga fyra divisionerna.

Under lördagsnatten avgjordes finalserien mellan Bakersfield Condors och Henderson Silver Knights.

Det blir Edmonton Oilers farmarlag, Condors, som tar hem Pacific Division efter att ha vunnit nattens match med 3-2 och finalserien med 2-1 i matcher.

To all of #Condorstown in Vegas tonight, we heard you all night and thank you for the support! pic.twitter.com/b98UEw2HWL