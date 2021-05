"Lövens" klipp - tar in succékeepern

Den sista finalmatchen mot Timrå blev den sista matchen i Björklöven för både Kevin Poulin och Isak Mantler. Nu har man dock gjort klart med en riktigt vass ersättare för den OS-meriterade förstekeepern Poulin.

Från AIK ansluter nämligen succémålvakten Claes Endre. Det meddelar klubben på Instagram. 25-åringen har skrivit på ett ettårskontrakt med den hockeyallsvenska tvåan.

Endre kom till AIK som ett oprövat kort, som inte spelat högre upp än i HockeyEttan. Han blev dock ett av säsongens riktigt stora utropstecken. Han spelade 41 matcher, räddade 91,6 procent av skotten och släppte in ungefär 2,6 mål per match under sin allsvenska debutsäsong.

Nu väntar alltså spel i Umeå kommande säsong.

