Ilskan efter godkända målet: ”Domarna har fel i sak”

Storbritannien tog ledningen mot Tre Kronor i den första perioden.

Men det var ett kontroversiellt mål då Brendan Connolly åkte in i Viktor Fasth samtidigt som pucken går över mållinjen.

– Väldigt konstigt, säger SVT-experten Jonas Andersson.

Halvvägs in i den första perioden mellan Storbritannien och Tre Kronor tog de nederlagstippade britterna ledningen – men det skedde under kontroversiella former.

Liam Kirk lägger pucken mot det svenska målet, ett 'skott' som Viktor Fasth vanligtvis kontrollerar och räddar enkelt. I situationen tidigare har dock den brittiske forwarden Brendan Connolly tappat balansen efter en kollision med Rickard Rakell.

Connolly glider då rakt in i Fasth och hindrar den svenske målvakten från att rädda samtidigt som pucken går i mål.

Trots det dömer domarna mål efter videogranskning och motiverar med att Rakell är den som orsakar att Connolly åker in i Fasth och att Connolly inte kan göra någonting för att undvika kollisionen med Fasth. Enligt domarna är det alltså Rakells fel att Fasth inte kan rädda pucken och därför döms det mål.

– Jag tycker inte att det ska vara mål, han kör ju på Fasth. Men jag ser det långt ifrån så jag kan inte riktigt säga, säger Marcus Sörensen, som senare skjutit 1-1.

”DET ÄR LIVSFARLIGT”

SVT:s expert Mikael Renberg köper inte domarnas motivering till att döma mål.



– Domarna har fel i sak. De säger att han inte kunde göra något. Men han kunde stoppa det och han kunde stanna. Han söker upp Rakell och sedan lägger han sig över klubban för att det ska ut som en utvisning och han gör inte mycket för att stanna. Man ska veta en sak och det är att hockeyspelare kan luras något så jäkligt. Det är solklart, han söker upp Rakell, säger Renberg.

Även expertkollegan Daniel Rahimi menar att det inte ska vara mål.

– Jag tycker att det är solklart att han kan undvika den situationen och det måste man göra av respekt för målvakten.

Den tredje svenska experten i SVT:s studio, Kim Martin Hasson, är också inne på att målet borde ha dömts bort.

– Det här är livsfarligt, att komma in med skridskorna före. Visst, det går fort där ute men jag tycker ändå att den brittiska spelaren har tid att stanna eller åtminstone undvika en kollision med Viktor Fasth. Det ser nästan ut som att han vill åka in i honom, säger den tidigare stormålvakten.



TV: Studio Oddset gästas av Jonathan Dahlén