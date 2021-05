Backen slår tillbaka mot rasismen

Edmonton Oilers-backen Ethan Bear har efter uttåget i Stanley Cup-slutspelet mottagit flera rasistiska meddelanden riktade mot honom.

I ett uttalande slår han nu tillbaka mot rasismen.

– Jag gör inte bara detta för mig själv. Jag gör det för alla människor av färg. Jag gör det för nästa generation och vill hjälpa till med förändring, säger han.



Edmonton Oilers fick lämna Stanley Cup-slutspelet på värsta möjliga sätt. Motståndarna, Winnipeg Jets, vann fyra raka matcher och avancerade till nästa slutspelsrunda.

Efter uttåget har stor kritik riktats mot Edmonton Oilers, men inte bara det. Oilers-backen Ethan Bear har efter matchen mottagit rasistiska meddelanden i sociala medier och slår nu tillbaka mot rasismen i ett uttalande.

– Det finns ingen plats för rasism i våra samhällen, i sport eller på vår arbetsplats. Så jag uppmanar oss alla att hjälpa till att göra förändringar och att avsluta rasismen. Vi förtjänar alla att bli behandlade rättvist. I slutet av dagen tror jag att vi kommer nå dit, säger han i ett videomeddelande på Edmontons sociala medier.

"I'm here to stand up to this behaviour... I'm proud of where I come from. I'm proud to be from Ochapowace First Nation. I'm not just doing this for myself. I'm doing this for all people of colour & for the next generation."



Ethan Bear's statement in response to racist comments. pic.twitter.com/3CK6DENnHC