Ny Nashville-seger – efter nytt övertidsdrama

Det är upplagt för ett riktgt Stanley Cup-drama i matchserien mellan Nashville Predators och Carolina Hurricanes.

Efter att "Canes" haft med sig en 2–0-ledning i matcher efter de inledande matcherna i Raleigh är serien nu utjämnad efter att "Preds" vunnit sina två hemmamatcher i Bridgestone Arena.

Och precis som i match tre krävdes det dubbla förlängningar innan Predators kunde frälsa den över 12 000 personer starka hemmapubliken. Calle Järnkrok hittade fram med en passning till Mikael Granlund som i sin tur kunde få fram pucken till en omarkerad Luke Kunin som från sin position i slottet lyckades pricka in det matchavgörande 4–3-målet bakom Alex Nedeljkovic.

– Min klubba gick av precis innan, men vår materialförvaltare var redo med en ny. Jag kom in i slottet och hittade ett sätt att få in den. Bra förarbete av Järnkrok och Granlund. Jag är bara så glad att den gick in, säger Kunin till NHL.com.



58 RÄDDNINGAR AV SAROS

I Nashville-målet räddade finske Juuse Saros 58 (!) skott i matchen och var således en av huvudanledningarna till att Predators kunde vinna match fyra.



– Saros har verkligen lagt ner ett hårt arbete, men skillnade på honom mentalt och känslomässigt är de stora skillnaderna just nu. Han har gjort ett riktigt bra jobb och det måste han fortsätta att göra, säger Nashville-tränaren John Hynes om Saros.



Förutom Järnkroks assistpoäng till Kunins avgörande stod även Mattias Ekholm för två passningspoäng i matchen. Ekholm har därmed skrapat ihop tre poäng på de fyra slutspelsmatcher han spelat den här våren.

Nashville Predators – Carolina Hurricanes 4–3 e. sd (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

Nashville: Luke Kunin 2 (2), Ryan Johansen (2), Nick Cousins (1).

Carolina: Brock McGinn 2 (2), Vincent Trocheck (2).