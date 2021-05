Kazakstans VM-svensk stängs av

Svensken Viktor Svedberg representerar Kazakstan i årets VM. I den första matchen noterades han för en assist och efter en crosschecking i den andra matchen stängs han nu av i en match.

Kazakstans VM-svensk, Viktor Svedberg , stängs av för en crosschecking som han utdelade i lagets vinst mot Finland.

Med bara några minuter kvar av den tredje perioden delar Svedberg ut en crosschecking som tog mot nacken på den finske spelaren Jere Innala.

I matchen tilldelades 30-åringen endast två minuters utvisning för tilltaget, men nu meddelar IIHF att Svedberg stängs av i en match.

Svedberg suspended. The Independent IIHF Disciplinary panel has issued a one-game suspension to Team Kazakhstan defenceman Viktor Svedberg for a violation of IIHF Rule 127 – Cross-Checking. #IIHFWorlds



Read more at ⤵️https://t.co/mMbXe4Ujzq pic.twitter.com/JcI85lvRE6