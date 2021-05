I november 2010 hyllades en av svensk hockeys största spelare genom alla tider, Sven Tumba, i ishuset i Tumba. På plats var legendarer så som Peter Forsberg, Mats Sundin, Anders Hedberg och inte minst Ulf "Lill-Pröjsarn" Nilsson.

I oktober 2011 gick den folkkära hockey och golf-legendaren ur tiden omgiven av sin familj vid en ålder av 80 år.



– Jag vet att han blev så stolt och glad över hyllningen och kände sig hedrad. Hans hälsa var inte den bästa just då, men ingen kunde ta bort hoppet hos honom att snart må bättre. Han hade gärna velat ta på sig skridskorna och åkt ut på isen. Tack för att ni hyllar honom, berättar hans fru sedan 1960, Mona Tumba, född Nessim från parets hem i Florida för hockeysverige.se.



Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson var alltså en av gästerna den för Sven Tumba minnesvärda kvällen.

– För mig var Tumba en allkonstnär med tusen idéer, berättar ”Lill-Pröjsarn” för hockeysverige.se.

– Jag fick aldrig en chans att spela ishockey med eller emot honom, tyvärr. Jag har däremot fått uppleva honom på golfbanan där han spred en enorm glädje för spelet och bidrog att göra golfen till en folksport. Tack Sven för dina pionjärs-insatser.

ERBJÖDS 'SVINDLANDE' KONTRAKT

Sven Tumba spelade under nästan hela sin karriär för Djurgården även om han avslutade karriären med spel i Malmö. Han var även nära ett NHL-kontrakt med Boston Bruins 1957.



– Jag debuterade med Boston i en träningsmatch mot New York Rangers. Visst var man lite darrig inför matchen. Skulle de slå halvt ihjäl mig eller hur skulle det gå? Vi spelade 1–1 och jag gjorde målet. Efter min andra match skulle jag lira med deras farmarklubb Québec Aces och det var succé. Jag erbjöds ett kontrakt på svindlande 50 000 dollar, men ishockeyn där över passade inte mig eller rättare sagt jag var inte mogen för den sortens ishockey så jag vände hemåt.

– Det var då jag spelade med killarna i Boston ett spratt. Efter en träning var jag först in i omklädningsrummet. Där stod killarnas glas med löständer i och då fick jag för mig att byta ut övergommar mot undergommar o s v. Jäklar vad dom pillade för att få dit tänderna (skratt). Men de kom på vad som hade hänt och jag fick peka ut vems som var vems sen trodde jag nog att Tumba skulle få stryk av alla kanadensare, men i stället utbröt ett ”asgarv”. Det var det mest oförskämda dom varit med om men samtidigt det roligaste, berättade Sven Tumba med ett skratt för OLD SCHOOL HOCKEY.

Du gjorde dig känd över att alltid få mycket stryk men du gnällde aldrig, vad hade du för grundfilosofin i botten vad det gäller ditt agerande på planen?

– Jag vet inte om jag hade någon speciell filosofi, men det hjälper inte att gnälla, tvärtom då blir det bara värre. Jag stack ut näbben ibland och jag var lite av en stjärna då så det var bara att tåla leken.

Sven Tumba vann totalt nio SM-guld med Djurgården och tre VM Guld med Tre Kronor. Både 1957 och 1962 utsågs han till VM:s bästa forward.

Stig Kenne med boken "Den svenska hockeyadeln". Foto: Ronnie Rönnkvist





