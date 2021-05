Rysk premiärseger – efter slutminutsdrama

Han var med i förarbetet till matchens öppnande mål efter drygt fyra minuter och stängde sedan målskyttet med endast 19 sekunder kvar att spela.

Rysslands stora hjälte i VM-premiären blev Columbus-forwarden Michail Grigorenko som i matchens slutminut kunde skjuta segern till det ryska laget. Via en snabb kontring kunde Grigorenko utnyttja ett slarvigt byte från det tjeckiska laget och elegant snärta in 4–3-pucken bakom Simon Hrubec i det tjeckiska målet.

– Vad sysslar Tjeckien med i det bytet? frågade sig SVT:s kommentator Chris Härenstam.

– Det får inte ske. Det är på en alldeles för hög nivå för att göra ett sådant byte. Det kostar direkt, fyllde expertkommentatorn Jonas Andersson i.



Ryssland hade ledningen vid tre tillfällen i matchen, men varje gång lyckades Tjeckien hämta ikapp underläget. Grigorenkos sena avgörande blev emellertid för svårt för tjeckerna att hämta upp – trots en forcering under slutsekunderna.

– Ryssland vinner välförtjänt. Rysslands andraperiod höll väldigt hög klass och kom ut i den tredje perioden som det bättre laget. Tjeckien visade stundtals att de är att räkna med, men spelmässigt är det klar fördel för Ryssland, summerade Andersson matchen.



What a game! @russiahockey takes first big win after scoring game winning goal with 19 seconds left.🇷🇺🇨🇿 #RUSCZE #IIHFWorlds pic.twitter.com/9Pqt8ETFoc