Berättar om känsliga övergången: "Var hårt ett tag"

Han var den stora publikfavoriten i Leksand - men valde att lämna för spel i den värsta rivalen Brynäs. För hockeysverige.se berättar Jesper Ollas om den känsliga övergången.

– När vi spelade här låg allt fokus hos hemmasupportrarna på mig. Jag tycker att det var en olustig känsla eftersom jag inte riktigt hade haft det på känn. Det var något som gjorde mig rätt besviken, berättar han.

För många är Jesper Ollas en ikon i Leksand, men hans största framgång kom med Brynäs där han blev svensk mästare redan under sin första av fem säsonger i klubben. Övergången var även lite kontroversiell. I en intervju för OLD SCHOOL HOCKEY som ni kan läsa under söndagen på hockeysverige.se berättar han om övergången och SM-guldresan.

- Det var bara det alternativet som dök upp från elitserien. ”Masken”, som hade haft mig innan då han var i Leksand som sportchef, var med i Brynäs sportgrupp. Han gillade mig och hade sagt till övriga i sportgruppen att dom skulle titta på mig.

- Jag har fått återberättat för mig att Inge Hammarström hade skrikit rakt ut ”han ska vi inte ha eftersom han är en alldeles för dålig skridskoåkare”.

- Senare hade ”Masken” och Inge varit på någon juniormatch i Mora. När dom satt i bilen ringde ”Masken”. ”Du, får vi komma förbi så jag kan introducera dig för Inge?” ”Ja, det kan ni väl få göra”. Det här var efter säsongen och lite silly season. Jag hade inte heller bestämt vad jag skulle göra.

- Dom kom hit hem och Inge ställde bara en fråga. ”Vad kan du bidra med i Brynäs?”. Då svarade jag något liknande att jag skulle i så fall vara den bäst tränade i laget. ”Masken” har sedan återberättat för mig att när dom satte sig i bilen tittade Inge på ”Masken” och sa ”honom tar vi”.

- Det var, som sagt var, bara Brynäs som kom upp med ett förslag förutom Leksand. Jag och agenten hade pratat jättemycket om att jag, efter två poängstarka säsonger i Hockeyallsvenskan, skulle ta chansen om jag fick den någonstans.



Givetvis var det väldigt känsligt att det var just Brynäs Jesper Ollas valde att spela för.

- Ja, så var det. Samtidigt kände jag att det inte skulle bli någon jätteförändring. Jag hade fått berättat för mig att Brynäs och Leksand var lika varandra som klubbar, historiken, fansen…

Var det så när du kom till Brynäs?

- Det skiljer sig lite. Brynäs lever också på en fin historia och allt det där. Det märkte jag av och det fanns många bra gamla spelare som var involverade här och där. Även om det finns likheter skiljer det sig en hel del i slutändan.



Hur reagerade fansen i Leksand då du skulle lämna för Brynäs?

- Det var hårt ett tag, men inte så att det kändes olustigt eller att jag var hotad. Mest påtagligt var det då vi möttes i SHL efter att Leksand gått upp. När vi spelade här låg allt fokus hos hemmasupportrarna på mig.

- Jag tycker att det var en olustig känsla eftersom jag inte riktigt hade haft det på känn. Det var något som gjorde mig rätt besviken. Även om jag förstår deras besvikelse så trodde jag inte riktigt att det skulle vara så där. Dessutom gjorde jag mål för Brynäs här i Leksand, men jag firade inte.

- Det var en halvtuff övergång, men det lade sig och nu så här i efterhand ångrar jag ingenting. I Brynäs fick jag ta ett jättekliv i min karriär.

"EN FANTASTISK TID"

Under sin första säsong i Brynäs svarade Jesper Ollas för sex mål och totalt 20 poäng på 55 matcher, en säsong som avslutades med att Brynäs vann SM-guld.

- Jag fick en bra relation till Gävle och Brynäs. Det var väldigt kul att spela där.



I Brynäs spelade även Niclas Andersén, Jörgen Sundqvist, Lars Jonsson, Jonas Nordqvist och Daniel Widing som alla tidigare spelat med Ollas i Leksand.

- Det betydde jättemycket att dom fanns där. Vissa kände jag lite sedan tidigare, men många av dom blev jag jättebra kompis med under tiden i Brynäs och är nära vän med än idag. Att dom var där var ändå som en liten trygghet för mig.



Hur upplevde du guldresan och generationen med Jakob Silfverberg, Calle Järnkrok, Johan Larsson, Mattias Ekholm, Elias Lindholm med flera som kom fram under säsongen?

- Det var en helt fantastisk tid och vad roligt det var att få vara på den nivån. Jag hade innan det aldrig ens spelat ett slutspel utan mest kvalserier med ångest.

- Ett slutspel, spela varannan dag, möta samma lag i sju matcher, gå in i bubblan och verkligen känna sig som ett proffs… Det var en skithäftig resa att fått vara med om. Samtligt var det otroligt lärorikt att få uppleva vad som krävs av varje individ för att till slut ska bli ett lyckat koncept, säger Jesper Ollas och det syns verkligen på uttrycket i ansiktet att det här var en tid som fortfarande ligger honom varmt om hjärtat.

"TANKEN SLOG MIG..."

En som betydde mycket för guldlaget var enligt Jesper Ollas Jakob Silfverberg.

- Han betydde hur mycket som helst. Så här i efterhand var det helt fantastiskt vilka bra spelare vi hade. Vi var inte tippade som ett topplag och killarna som var bäst för oss var dom yngre, vilket var väldigt coolt.

- Vi äldre var ändå stabila, men spetsen låg på våra yngre killar. Silfverberg blev kapten och var en ledare för oss. Jag är superimponerad över hans mentala styrka.

Hur upplevde du att ta emot Gävle-folkets jubel på torget efter guldet?

- Det var såklart speciellt och jättehäftigt, men jag vet att tanken slog mig att jag hade velat göra det här med Leksand.

- Kanske att det hade känts annorlunda om det varit efter mitt femte år i Brynäs och jag fått den känsla för stan och klubben som jag fick, men första säsongen… Det var roligt för mig personligen och med gruppen, men jag hade inte då riktigt knutit dom här banden med staden och klubben.



Hela intervjun med Jesper Ollas kan du läsa på hockeysverige.se under söndagen.

