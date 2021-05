Tre Kronor har redan fem NHL-spelare i sin VM-trupp.

Men finns det plats för en till?

Nu bekräftar förbundskaptenen Johan Garpenlöv att Nils Höglander kan vara aktuell för VM-spel i Riga.

– Honom ska vi ta kontakt med, sedan får vi se vad beslutet blir, säger "Garpen".



I morgon inleds Hockey-VM i Riga och om två dagar äntrar Tre Kronor turneringen med en match mot våra grannar i syd, Danmark.

För tillfället är det bara fem NHL-spelare i Johan Garpenlövs trupp: Adrian Kempe, Rickard Rakell, IIsac Lundeström, Marcus Sörensen och Victor Olofsson. Enligt "Garpen" har det varit fler återbud i år än vad det vanligtvis är.

Förbundskaptenen har dock svårt att se att det kommer förstärkningar under turneringens gång, likt tidigare år.

– Jag räknar inte med någonting med tanke på hur läget har varit. Vi följer slutspelet i NHL och blir det några spelare tillgängliga som vi känner kan hjälpa det här laget kommer vi ställa frågan, sedan får vi se vilka som blir tillgängliga och vilka som inte går vidare i slutspelet där borta, säger Garpenlöv på tisdagens presskonferens.

Det kan dock fortfarande finnas möjligheten att få in ytterligare någon NHL-spelare. Vancouver Canucks succérookie Nils Höglander kan bli aktuell för VM-spel efter att grundserien tagit slut för Canucks.

– Nils Höglander slutade spela i natt, honom ska vi ta kontakt med, sedan får vi se vad beslutet blir, säger Johan Garpenlöv.

Nils Höglander inledde säsongen i Rögle BK och stod för 14 poäng på 27 matcher i SHL innan han stack över till Nordamerika. I Vancouver har han imponerat stort och skjutit 13 mål och 27 poäng på 56 matcher den här säsongen. Nyligen vann Höglander också Pavel Bure Award som Vancouvers mest spännande spelare den här säsongen.

He came in with a bang during his #Canucks rookie season💥. Give it up for Nils Höglander, your 2020.21 Pavel Bure Most Exciting Player recipient! 🏆 pic.twitter.com/vTZ4tw0sSZ