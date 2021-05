”Jag fick mitt första mordhot redan efter en vecka på jobbet”

I veckans Old School Hockey möter ni Anders ”Ankan” Parmström, som berättar om spelarkarriären i AIK, ett struligt Canada Cup, och mordhoten som förbundskapten.

Anders ”Ankan” Parmström känns idag mest igen som expertkommentator på C More och tidigare radarpartner åt Arne Hegerfors. Men ”Ankan” hade även en mycket fin karriär som spelare i AIK, faktiskt den enda klubb han spelat för. Efter tiden som spelare blev han även tränare i klubben innan han skrev på ett kontrakt som förbundskapten under tre säsonger.

Old School Hockey reste ut till Järva för att träffa ”Ankan”. När vi ses kommer han just från Ängelholm där han sett en match mellan Rögle mot Malmö. Men vår resa tillsammans med ”Ankan” börjar vi i Solna.

– Jag bodde uppe vid Filmstaden, Näckrosvägen hette det. Det var väl

