Jätteilskan mot domarna: ”Ett katatstrofbeslut”

Rögle fick en utvisning för sex man på isen med en och en halv minut kvar av den tredje perioden.

Då gick coachen Cam Abbott i taket efteråt.

– Det finns ingen plats för ett sådant katastrofbeslut, säger Abbott i C More.



ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

2-2 i slutet av den tredje perioden av den fjärde finalmatchen mellan Rögle BK och Växjö Lakers.

Då drar Rögle på sig en tvåminutersutvisning för "too many men", något som fick coachen Cam Abbott att gå i taket.

Växjö gjorde dock inte mål i powerplay-spelet och matchen gick då till förlängning där Pontus Holmberg kunde avgöra för Växjö.

Cam Abbotts ilska stannade dock inte där utan efter slutsignalen hördes han skrika nere i korridorerna samtidigt som Pontus Holmberg intervjuades av C More.



– Han var rejält upprörd, skrek och gastade. Det var upprörda känslor och han skrek mot Växjö. Jag hörde inte exakt eftersom jag genomförde intervjun, men det var något om att Växjös spelare måste ”respektera spelet”, sade C Mores Lena Sundqvist i sändningen efteråt.



När Abbott själv sedan intervjuades av C More hade han lugnat ner sig aningen, men var fortfarande skarpt kritisk mot domarna.



– Jag måste ha lite bättre kontroll men det finns ingen plats i matchen för ett sådant katastrofbeslut. Det är häpnadsväckande att det kan vara acceptabelt, särskilt under den här delen av säsongen, säger Abbott och fortsätter:

– Vi är sex stycken och de är sju. Jag är helt klart besviken, det finns ingen plats för det, säger han.

