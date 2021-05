Patrik Berglund har häktats misstänkt för våldtäkt och misshandel mot en tidigare flickvän.

Nu svarar Brynäs IF för första gången efter anklagelserna mot deras spelare.

– Vi ser så klart allvarligt på anklagelserna. Om anklagelserna visar sig vara sanna så är det fruktansvärt och vi tar naturligtvis starkt avstånd ifrån det, skriver klubben i ett mejl till Gefle Dagblad.



I onsdags häktades Brynässpelaren Patrik Berglund på sannolika skäl misstänkt för misshandel och våldtäkt mot en tidigare flickvän.



Det har dock varit tyst från Brynäs IF under hela processen – trots att Berglund är kontrakterad av klubben.

Fram till nu.

Under fredagen släppte Brynäs sina första uttalanden om Patrik Berglund och hans häktning, då klubben svarade på frågor via en mejlintervju med Gefle Dagblad. Mejlen är undertecknade av Martin Löf Nyqvist, tf kommunikationschef i Brynäs IF.

Då svarar klubben på varför Patrik Berglund fick spela i Play Out-serien mot HV71 trots att det redan då fanns en brottsutredning kring honom.

”Klubben ser så klart med största allvar på dessa anklagelser, men då han vid tillfället inte var delgiven misstanke för brott så valde vi att han skulle vara tillgänglig för spel”, skriver klubben i ett mejl till GD.



”UTIFRÅN VÅR VÄRDEGRUND HELT FÖRKASTLIGT”

Brynäs som förening har tidigare satt upp värdeord som ska följas och där går det bland annat att läsa:

”Brynäs IF ska vara en förening präglad av trygghet. Det råder nolltolerans mot hot och våld och den demokratiska grunden värnas. Våld är varje handling som är riktad mot en person och som genom denna handling fysiskt skadar eller psykiskt smärtar, skrämmer eller kränker.”

Klubbens agerande, med att låta Patrik Berglund spela trots misstankarna mot honom, har därför fått kritik för att inte stämma överens med deras egna värdeord.

”Den typen av brott som spelaren anklagas för är mycket allvarliga och utifrån vår värdegrund naturligtvis helt förkastliga. Samtidigt står det också i vår värdegrund att vi har och ska ta ett ansvar för våra anställda. Vi har förståelse för att folk reagerar på beslutet rent moraliskt men det är även viktigt att vi tar hänsyn till situationen ur ett juridiskt- och arbetsgivarperspektiv”, svarar klubben till Gefle Dagblad.



Patrik Berglund har även kontrakt med Brynäs över nästa säsong – men klubben vill inte svara på om han kommer att fortsätta i Gävle, oavsett juridisk utgång.

”Vi avvaktar den juridiska processen innan vi uttalar oss om spelarens framtid i klubben”



TV: Summering: Brynäs IF 2020/21

Matchrapporter: Brynäs avgjorde matchserien mot HV 71 efter rysare Brynäs vann på nytt mot HV 71 HV 71 reducerar mot Brynäs efter seger