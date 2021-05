”Vi kunde omvandla vår frustration till energi”

I den första finalmatchen någonsin i Ängelholm tog Rögle BK sin första finalseger i klubbens historia.

Dennis Everberg spelade en stor roll bakom 5-1-vinsten med både mål och assist. Efteråt hyllar han Röglesupportrarna.

– Man får rysningar, det är väldigt kul att ha dem här, säger Everberg.



ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter två raka förluster uppe i Småland så kunde Rögle vinna under torsdagskvällen hemma i Catena Arena för att reducera finalserien till 1-2 i matcher.

Det blev hela 5-1 efter en oerhört stark insats av ängelholmarna som kom ut bra ur startblocken och pressade ner Växjö direkt.

Redan i den första perioden stod det 2-0, och just att det blev en tidig ledning för Rögle tror Dennis Everberg var avgörande till att de även lyckades vinna matchen.

– Den största anledningen till att vi vinner är att vi får utdelning. Vi har spelat bra i de andra matcherna också men i dag kom utdelningen. Vi gör det bra och trycker ner dem hårt, säger han och fortsätter:

– Det betyder mycket, Växjö har spelat väldigt tajt och vi har bara gjort ett eller två mål i de andra matcherna. Det är skönt att få det där försprånget.



”BLEV MER DESPERATION”

Everberg var den som inledde målskyttet i boxplay då han kom i en kontring och kunde trycka dit 1-0 efter att första ha träffat stolpen.



– Det var en bra pass av (Mattias) Sjögren. Backen där lyckades få en klubba på mig så jag inte fick iväg skottet riktigt men då lyckas jag slå in returen.

Det var stor skillnad på Rögles insats i kväll jämfört med bortamatcherna i Växjö. Just att de fick spela hemma i Ängelholm var bidragande menar Everberg.

– Vi fick inte med oss någon match från Växjö men det kändes ändå som att vi hade dem. Vi känner oss väldigt trygga här hemma, då blir det en annan matchbild där vi trycker på ännu mer, sedan vet jag inte om det beror på hemmafördelen.

– Jag tror att vi var seriens bästa bortalag så jag vet inte varför vi är så mycket bättre här hemma. Vi tränar här varje dag och är här väldigt ofta så det blir ju som ett andra hem.

– Det var en frustration över att vi inte fick med oss någonting där uppifrån och det kunde vi omvandla till energi. Det blev lite mer desperation från vår sida.

Restauranggästerna i Catena Arena var högljudda innan de fick lämna. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

HYLLAR FANSEN: ”FÅR RYSNINGAR”

Just Röglefansen spelade då även också in. Restauranggästerna fick endast sitta på sina platser innan matchen och halvvägs in i den första perioden men lyckades då sätta tonen med ett stort tryck trots att arenan egentligen är mestadels tom.



– Det är väldigt kul, man har saknat publiken. Det är likadant när vi kommer till arenan så är det en massa bilar som hälsar oss välkomna. Man märker det överallt i staden, det hänger flaggor här och där. Det är kul och man får rysningar.

Nu har Rögle på allvar kommit igång i finalserien och har fått sin första seger. På lördag spelas den fjärde matchen och den andra raka i Ängelholm. Först hemmalagets del gäller det då att spela lika bra som de gjorde under kvällens kamp.

– Vi glömmer och går vidare. Tränarna kommer analysera det hela och så kommer vi ta med oss det vi gjorde bra. Vi kan säkert hitta saker som vi kan göra bättre också. Sedan är det bara att köra igen på lördag, avslutar Dennis Everberg.

