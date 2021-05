Rangers attack mot ligan: "En skrämmande våldshandling"

Washington-busen Tom Wilson tilldelades ingen avstängning efter det stora tumultet i måndagsnatt.

Nu kräver New York Rangers i ett uttalande att George Parros, ansvarig för spelarsäkerheten i NHL, avgår från sin roll.

– Vi ser detta som en oaktsamhet från huvudansvarige för spelarsäkerhet, George Parros, och anser honom som olämplig att fortsätta i sin roll, skriver laget i ett meddelande.

När New York Rangers natten till tisdag tog emot Washington Capitals uppstod ett stort tumult i den andra perioden.

Huvudrollerna i det stora bråket fick Pavel Butjnevitj och Artemij Panarin i Rangers och Tom Wilson i Capitals.

När Butjnevitj blev liggande på isen kunde man se hur Wilson dunkade Butjnevitj huvud mot isen, vilket skapade ett ännu större tumult.

Rangers-stjärnan, Panarin kom in i situationen och grabbade tag i Capitals-bjässen Wilson bakifrån, vilket resulterade i att Panarin till slut våldsamt drogs i håret och slängdes med huvudet först mot isen.

Efter tumultet var den stora diskussionen om hur länge Wilson skulle bli avstängd för de två situationerna.

När beslutet väl kom visade sig svaret vara att det inte blir någon avstängning. Istället tilldelades busen en böter på 5000 dollar, drygt 42 000 kronor. Straffet var förvånansvärt milt, då Tom Wilson tidigare under säsongen stängts av i sju matcher för en vårdslös tackling på Boston-backen Brandon Carlo.

Detta har nu startat ytterligare en diskussion i ligan om spelarsäkerheten.

Washington’s Tom Wilson has been fined $5,000, the maximum allowable under the CBA, for Roughing NY Rangers’ Pavel Buchnevich.