Efter attacken på NHL – general managern och presidenten får sparken

Det har varit ett par känslosamma dygn för New York Rangers som klubb och organisation. Inte nog med att det blev klart att laget missar slutspel, de fick också se sin stjärnforward Artemij Panarin bli skadad efter en omdiskuterad situation där han kastades i isen av Washington Capitals forward Tom Wilson natten mot tisdag.

NHL gav Wilson böter på 5000 dollar. Dock inte för att ha skadat Panarin, utan för att ha agerat bryskt gentemot Rangers forward Pavel Butjnevitj i situationen som föranledde den incidenten.

Det här fick New York Rangers att se rött.

I en offentlig skrivelse som släpptes natten mot onsdag kritiserade de ligan hårt för bristen av bestraffning på Wilson. De gick till och med så långt att de ville ha George Parros, chef för ligans disciplinnämnd, avsatt till en följd av det.

Nu kommer nästa twist i den här affären.

På onsdagskvällen svensk tid meddelade nämligen Larry Brooks, mångårig hockeyreporter på New York Post, att Rangers sparkar både general managern Jeff Gorton och presidenten John Davidson.

BREAKING. Shocker. Rangers have fired John Davidson and Jeff Gorton, Post has learned. Chris Drury will remain with organization and will have prominent role. — Larry Brooks (@NYP_Brooksie) May 5, 2021

ÄGAREN BAKOM ATTACKEN

Enligt Frank Seravelli på TSN ska det inte bero på tisdagens skrivelse, utan för att Gorton och Davidson inte ställt sig bakom sagda skrivelse. En skrivelse som klubbens ägare James Dolan ska ha stått bakom.

Sources say that #NYR president John Davidson and GM Jeff Gorton scurried to distance themselves from the team statement that was issued on Tuesday night, telling other executives that they did not know it was in the works until after it was released. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) May 5, 2021

Elliotte Friedman på Sportsnet skriver dock att det ska ha att göra med att Dolan varit missnöjd med lagets säsong.

However, there is word Dolan was unhappy with this NYR season and wanted to make a change. Seems crazy to me, because they have a come a long, long way in two years...but he’s the owner. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) May 5, 2021

Ny general manager och president för Rangers blir i stället den tidigare storspelaren Chris Drury. Under den aktiva karriären vann han Stanley Cup med Colorado 2001 och spelade 892 matcher innan han slutade under säsongen 2010/11. Då hade han fyra säsonger bakom sig i Rangers, varav tre som lagkapten.

44-åringen, som har jobbat i Rangers organisation sedan 2015, är för övrigt farbror till Växjös SM-finalaktuella center Jack Drury.

TV: Rangers kräver NHL-bossens avgång