Klarar sig från avstängning – efter dubbla påhoppen

Det utspelade sig kaotiska scener under måndagsnattens match mellan Washington Capitals och New York Rangers.

Tom Wilson hoppade på Rangers båda ryskstjärnor Pavel Butjnevitj och Artemij Panarin och dunkade duons huvuden i isen vilket resulterade i 2+2 för roughing samt en tiominuters misconductutvisning.

Efteråt var Rangers kritiska mot busens agerande.

– Det finns linjer du inte får korsa. För mig är det här att visa noll respekt för sporten som sådan. Du får en av ligans stjärnor skadad. Han kunde ha blivit allvarligt, allvarligt skadad i den där situationen, sade coachen David Quinn.



Incorrect. Pulled his hair and then slammed his head on the ground. Slow-no video, watch Wilson’s left hand pic.twitter.com/CLT1t2blSm