Säger upp sig - han lämnar Malmö omedelbart

– Just nu har jag inte energin som krävs för att fortsätta, säger han.

Efter två år som assisterande tränare för Kristianstad lämnade Andreas Lilja klubben för att inför den här säsongen ta samma roll i Malmö.

Nu meddelar Redhawks dock på sin hemsida att Lilja lämnar Redhawks efter bara ett år i klubben. Han har sagt upp sig med omedelbar verkan.

– Som läget är just nu vill jag fokusera på min familj och andra saker som jag inte kunnat göra under stora delar av livet, med anledning av just hockeyn. Just nu har jag inte energin som krävs för att fortsätta med det här och då känns det bättre att lämna över till någon annan som får fortsätta att leda laget framåt, säger han.

Sportchefen Patrik Sylvegård:

– Det är självklart tråkigt att Andreas känner så här. Vi vill ta tillfället i akt att tacka honom för sina insatser i klubben och önskar honom all lycka framöver, oavsett vad han väljer att ta sig för i framtiden.

