Lämnade Leksand – stjärnan uppges klar för mästaren

Efter storsuccén i Dalarna gjorde Peter Cehlárik utslag på de stora europeiska klubbarnas radar inför nästa säsong. Det fick honom att utnyttja den out-klausul han hade i kontraktet med Leksand för att möjliggöra en flytt.

Nu ser Cehlárik ut att ha hittat sin nya klubbadress.

Enligt uppgifter ska den 25-årige slovaken vara klar för spel i den nykrönta Gagarin Cup-mästaren Avangard Omsk sedan klubben trejdat till sig hans rättigheter från Lokomotiv Jaroslavl.

25-åringen har aldrig tidigare spelat i KHL, men draftades i förstarundan av Lokomotiv som 27:e spelare totalt i KHL-draften 2016.

Cehlárik kom till Leksand inför årets säsong och noterades för totalt 40 poäng (20+20) på 45 matcher, vilket gav honom en tredjeplats i den interna poängligan.

