Klart: Svenskstjärnorna lämnar KHL-klubbarna

Efter två säsonger i ryska Ak Bars Kazan får svenskarna Mikael Wikstrand och Adam Reideborn se sig om efter nya klubbar inför nästa säsong. Via Twitter meddelade KHL-klubben i morse att totalt nio spelare lämnar klubben efter säsongen, däribland de svenska stjärnspelarna.

Efter en poängstark debutsäsong i Kazan (32 poäng) gjorde Mikael Wikstrand en svagare säsong rent poängmässigt i år. På 39 matcher landade 27-åringen in på 13 poäng (2+11), vilket gav honom en delad fjärdeplats i backarnas interna poängliga i klubben.

För Reideborn var säsongen på många sätt en stor individuell succé, där han levererade starka siffror både i grundserien och i slutspelet. På 29 matcher i KHL:s grundserie räddade Reideborn 93,1 procent av skotten och släppte endast in 1,82 mål per match i genomsnitt, medan han i slutspelet sänkte det snittet till 1,68 mål per match och höjde räddningsprocenten till 93,8 procent.

Wikstrand har tidigare kopplats samman med en flytt till Färjestad inför nästa säsong, medan Reideborn i en intervju med HockeyNews.se berättat att han ämnar att spela vidare utomlands nästa säsong.

Vidare står det klart att både Dennis Rasmussen och Philip Holm får lämna Metallurg Magnitogorsk, medan Pontus Åberg har gjort sitt i Traktor Tjeljabinsk. Även Anton Lander (Lokomotiv Jaroslavl) och Linus Hultström (Vitjaz Podolsk) får lämna sina klubbar, där det i Hultströms fall står klart att parterna går skilda vägar trots ett år kvar på kontraktet.

Summering: Färjestad BK 2020/21