RÖNNKVIST: Tidernas All Star-femmor - i alla semifinallag

SKELLEFTEÅ AIK

Målvakt: Hardy Åström

Lyckades missa Skellefteås SM-guld 1978 eftersom han var för bra. Lite så var det faktiskt. Hardy Åström visade både i Canada Cup 1976 och VM 1977 att han var en målvakt som när han presterade på topp var en världsmålvakt. Säsongen 1977/78 kom han, tillsammans med Göran Högosta, att bli första svenska målvakten i NHL (vem som spelade första matchen av de båda tycks oklart). Men det var framförallt under sin tid i Skellefteå han fick sitt genombrott. Hade en ”skön” målvaktsstil som passade i alla miljöer. Kom ursprungligen från Luleå AIK och gjorde fyra säsonger i Skellefteå. Vann SM-guld med Södertälje 1985. Runner-up: Lennart "Klimpen" Häggroth Hardy Åström.Foto: Bildbyrån

Backar: Göran Lindblom

Debuterade sin moderklubb Skellefteå säsongen 1972/73. Var sedan klubben trogen fram till och med säsongen 1987/88. Han har tidigare berättat om debutmatchen mot Södertälje i Scaniarinken: ”Jag hämtade pucken i ett hörn. Det blev en situation där jag tvärbromsade. Sedan kom det en spelare som for rätt in i sargen efter det att han försökt tackla mig. Sedan vände han sig om och sa: ”Du ska nog se upp nästa gång”. Det var ”Stisse” (Stig-Göran Johansson)”. Göran Lindblom var med om att vinna det klassiska guldet 1978, men var även med och spelade i tre VM-turneringar och ett OS. Hans Svedberg

Det finns historiskt några spelare som betytt enormt mycket för att klubben är vad den är idag. Med Hasse Svedberg reser vi tillbaka till mitten av 1950-talet då han kom till Skellefteå från Piteå. Han var den stabila, lugna, trygga personen både på och vid sidan av isen. I vissa matcher kunde han spela 56 av 60 minuter. Dom andra fyra minuterna sägs det att han utvisad. Hasse Svedberg spelade i Skellefteå mellan 1955 och 1965. Han var även med om att vinna det nu klassiska VM-guldet i Moskva 1957. Hans Svedberg gick ur tiden 2012 vid en ålder av 80 år. Runner-Up: Thomas Åhlén Göran Lindblom.Foto: Bengt Lundholm

Forwards: Jimmie Ericsson

Gjorde faktiskt sin seniordebut i Södertälje där han gick på gymnasiet, men moderklubb är Vita Hästen. Hans pappa, Sven, var under många år en av Norrköpingsklubbens bästa spelare. Idag ser många, med all rätt, Jimmie Ericsson som kanske Skellefteås största profil genom alla tider. Givetvis var han en skicklig spelare, men han har även betytt väldigt mycket för klubben vid sidan av isen. Spelade totalt 15 säsonger i Skellefteå och vann två SM-guld. Vann också ett VM-guld och mästerskapet i Ryssland en gång. Hardy Nilsson

”Hårde Hardy” var tillsammans med tränaren Anders Rönnblom den som drev det Skellefteå som vann SM-guld 1978. Det är sällan en spelare har betytt så mycket för att lag som Nilsson gjorde under delar av 1970-talet. Samtidigt ska vi inte glömma bort att omgivningens lojalitet mot Nilsson betydde väldigt mycket för honom. Debuterade i A-laget 1965 som 17-åring och blev kvar i Skellefteå till och med guldet 1978. Efter det spelade han en säsong i Köln innan han avslutade med tre säsonger i Örebro där han tillhörde den klassiska "Miljonkedjan". Var svensk förbundskapten under fem säsonger. Anders "Acka" Andersson

Utan ”Acka” hade inte Skellefteå varit vad det är idag. Alltså, precis som Hasse Svedberg, tillhör han en av klubbens historiskt viktiga spelare. Dessutom var han under flera år en av Sveriges bästa spelare med vinst av Guldpucken två gånger som ett bevis på det. ”Acka” hade Skellefteå som moderklubb och spelade där till och med säsongen 1968/69 förutom en säsong då han var spelande tränare i Färjestad. ”Acka” vann VM-guld både 1957 och 1962. Han var inte bara en av Skellefteås viktigaste spelare under sin karriär utan även Tre Kronors där han spelade mellan 1956 och 1965. Tillhörde klassiska ”Myggkedjan” tillsammans med ”Garvis” Määttä och Karl-Sören Hedlund. Anders Andersson avled 1989 endast 52 år gammal. Runner-up: Joakim Lindström Hardy Nilsson efter SM-guldet 1978.Foto: Bildbyrån



RÖGLE BK

Målvakt:

Tom Haugh



Den amerikanska, korta och ganska korpulente målvakten, kom till Rögle inför säsongen 1965/66. Han blev klar för klubben strax efter det att han gjort sin VM-debut för USA 1965 i Tammerfors. USA slutade sexa efter bland annat Östtyskland, vilket inte direkt var någon fjärde i hatten. Haugh blev snabbt en publikfavorit i Ängelholm och var en viktig kugge då Rögle tog klivet upp i högsta serien säsongen 1965/66. Han stannade totalt tre säsonger i Rögle, men höll till och från kontakten med föreningen fram till hans bortgång 2018.

Runner up: Kenth Svensson

Tom Haugh in action.Bildbyrån



Backar:

Kenny Jönsson



En av Sveriges bästa backar genom alla tider. En egen Rögleprodukt som debuterade i klubbens A-lag som 17-åring 1991. Fick sitt internationella genombrott då han var med och vann OS-guld i Lillehammer som 19-åring. Åkte efter det över till NHL där han kom att spela totalt 686 matcher för Toronto och New York Islanders. Inför säsongen 2004/05 återvände Kenny Jönsson till Rögle som då låg i allsvenskan. Trots att han spelade i andra divisionen var han given i Bengt-Åke Gustafssons Tre Kronor. Dessutom var han lagkapten både i landslaget och Rögle efter återkomsten. Det blev totalt två OS-guld och ett VM-guld.

Kari Eloranta



Det var nästan att den sympatiske finländaren från Lahti hade kommit med i HV71:s och Leksands All Star team också. Han höll en extremt hög nivå under hela sin tid i Sverige. Eloranta kom till Rögle säsongen 1991/92 efter en säsong i Lahtis och tre i Lugano. Två av säsongerna i Schweiz blev han dessutom mästare. Totalt gjorde han fem säsonger i Rögle, tre av dessa var han lagets kapten och ”pappa”. Var med och vann OS-silver 1988 vilket var Finlands första mästerskapsmedalj.



Runner-up: Kenneth Ekman

Kari Eloranta med sin låga tyngdpunkt.Bildbyrån



Forwards:

Jörgen Jönsson



Storebror Jönsson som märkligt nog aldrig riktigt fick fäste i NHL. En av svensk hockeys mest laglojala, men även skickliga spelare. Han debuterade i A-laget 1989/90 och spelade i klubben fram till och med säsongen 1994/95. Efter Rögles degradering lämnade han för spel i Färjestad. Jörgen Jönsson och hans bror Kenny är nästan unika på det sättet att dom båda har varit med om att vinna Sveriges båda OS-guld. Dessutom har Jörgen Jönsson vunnit två VM-guld och fem SM-guld. Finns idag i båset i ett annat semifinallag: Örebro.

Michael Hjälm



En personlig favorit som inledde sin hockeykarriär i KB65, alltså Köpmannaholmen/Bjästa. Via Modo, Björklöven, OS och VM-spel kom han till Rögle inför säsongen 1991/92. Han blev snabbt en av lagets viktigaste spelare både på och vid sidan av isen. Michael Hjälms rutin var givetvis ovärderlig för Rögle och han blev kvar i klubben fram till och med säsongen 1995/96 då han lade skridskorna på hyllan. Vann SM-guld med Björklöven 1987. Spelade dessutom två OS och två VM-turneringar.

Stefan Elvenes



Pappa Bjørn Elvenes var norsk landslagsman. Tre av hans söner, Stefan, Roger och Tord, kom alla att spela i Rögles A-lag. Dessutom är ju barnbarnen Ludvig och Lucas inte helt okända för den svenska hockeypubliken. I mitt All Star team kom mellanbrodern Stefan med medan den äldsta av syskonen, Roger, hamnade som första avbytare. Stefan Elvenes spelade i Rögles A-lag från 1985 till år 2000. Förutom två säsonger då han spelade med vännerna i Malmö. Han avslutade karriären med sju säsonger i Danmark där han vann mästerskapet vid ett tillfälle.

Runner-up: Roger Elvenes

Stefan, Roger och Tord Elvenes.Bildbyrån

VÄXJÖ

Målvakt

Viktor Fasth

För mig är Viktor Fasth given målvaktsetta i Växjös All Star-team från 1997 och framåt. Just nu är han inne på sin andra vända i klubben. Första svängen var mellan 2007 och 2010. Efter det väntade en häftig resa i AIK, Tingsryd, Anaheim, Edmonton och klassiska CSKA Moskva innan han återvände till Växjö inför säsongen 2017/18. Viktor Fasth har vunnit ett SM-guld med Växjö och ett VM-guld med Tre Kronor. Blir det ett till SM-guld i år?

Runner-up: Cristopher Nihlstorp

Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl

Backar

Noah Welch

Dubbel svensk mästare, men ändå har den nu 36-åriga amerikanen en rad ytterligare meriter på sin CV. Han draftades 2001 av Pittsburgh Penguins och spelade 75 NHL-matcher i Pittsburgh, Tampa, Florida och Atlanta. Blev dessutom collegemästare i USA. Welch kom första gången till Växjö inför säsongen 2012/13 från syskonklubben HV71. Efter SM-guldet 2015, där han fick Stefan Liv Memorial Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare, gav han sig ut på nya äventyr i först Malmö och sedan Modo för att sedan återvända inför säsongen 2017/18. Då vann Växjö givetvis SM-guld igen. Klev aldrig undan och var inte rädd för att varken ge eller ta smällar för laget.



Cory Murphy

När man synar Växjös olika lag från 1997 och framåt inser man vilka fantastiska importer laget har haft genom åren. En av de som i mina ögon har betytt mest för Växjö är Cory Murphy. Backen från Kanata utanför Ottawa i provinsen Ontario i Kanada kom till Växjö 2013 från Dinamo Minsk. Innan det hade han bland annat spelat i NHL där han representerade Florida, Tampa och New Jersey. Redan i Florida var han för övrigt lagkompis med Noah Welch. Det blev ett SM-guld i Växjö och 2017 flyttade han vidare till Karlskrona där karriären avslutades. I dag är han assisterande tränare i Rögle - ett annat av de lag som gör upp om SM-guldet.



Runner-Up: Jeremias Augustin

Noah Welch efter SM-guldet 2018.Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

Forwards

Robert Rosén



Ursprungligen från Alvesta. Är tillsammans med Viktor Fasth den Lakers-spelare som huserat mest i Tre Kronor. Debuterade i Växjö som 18-åring och har så här långt gjort elva A-lagssäsonger i klubben. Under två säsonger testade han på spel i Modo och AIK, men återvände snabbt till Småland och Växjö. Spelintelligent som få och syntes ofta högt upp i SHL:s poängligor. Vann också poängligan i AIK säsongen 2011/12. Dubbel svensk mästare med Växjö som återvände till klubben inför den här säsongen efter en sejour i Ryssland. Med Robert Rosén i laget brukar Växjö Lakers vinna guld...



Liam Reddox

Ytterligare en i raden av före detta NHL-spelare som gjort ett starkt avtryck i Växjö. Totalt gjorde Reddox 100 NHL-matcher för Edmonton. Den skicklige skridskoåkaren kom till Växjö 2011 och blev snabbt en favorit bland fansen. Han var med om att vinna SM-guld både 2015 och 2018. Under sina sista fyra säsongerna har han dessutom varit Växjös lagkapten. Spelade totalt 386 SHL-matcher med klubben – bara nuvarande lagkaptenen Erik Josefsson har spelat fler för klubben i SHL.

Lämnade Växjö inför förra säsongen.



Tomi Kallio

Kallio var inte alldeles given med tanke på att trotjänaren Erik Josefsson betytt mycket för Lakers. Dessutom har jag alltid varit svag för Christian Jakobsson som var en av klubbens stora profiler i Hockeyallsvenskan. Tomi Kallio kom till Växjö från Frölunda 2011. Han kom att bli en viktig spelare både på och vid sidan av isen. Bland annat var han lagets kapten guldsäsongen 2014/15. Dessutom var han stabil i poängproduktionen under sina fyra säsonger i klubben. Även Kallio har meriter från NHL. Totalt spelade han 140 matcher i världens bästa liga. Vann även två SM-guld med Frölunda. Både OS- och VM-spelare för Finland.



Runner-up: Erik Josefsson

Tomi Kallio med Le Mat-pokalen 2015.Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl



ÖREBRO

Målvakt

Julius Hudacek



Toppmålvakt och showman i en och samma person. Alltid ett leende på läpparna och en mycket hög prestationsnivå. Redan säsongen 2011/12 spelade slovaken i Sverige, men då för Södertälje och säsongen därpå i Frölunda. Efter spel i KHL och tjeckiska ligan kom Hudacek till Örebro inför säsongen 2014/15. Det blev tre säsonger i klubben och säsongen 2014/15 utsågs han till SHL mest värdefulla spelare. Given i det slovakiska landslaget från 2010 fram till idag. Spelade under säsongen 2019/20 för Spartak Moskva i KHL.

Runner-up: Jens Lodén

Julius Hudacek bjöd på det mesta under sin tid i Örebro. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström



Backar

Viktor Ekbom



Debuterade i elitserien redan säsongen 2008/09, men då för Linköping. Efter att sedan testat på spel i både Tappara och München kom han till Örebro inför säsongen 2013/14. Säsongen därpå debuterade han i Tre Kronor. Hans ledaregenskaper gjorde att han under sina senaste säsonger i klubben hade en kaptensroll. Är inte den ”flashiga” spelaren, men oerhört nyttig för laget. En av nycklarna till att Örebro i dag är ett etablerat lag i SHL. Efter fem säsonger valde Ekbom att lämna Örebro för Frölunda.



Johan Motin



Karlskoga-fostrade Motin spelar numera i finska IFK Helsingfors, men han gjorde ett stort avtryck under sina fem säsonger i Örebro. Framför allt var han väldigt viktig i det defensiva spelet, vilket gjort att Örebro i dag är ett stabilt inslag i SHL. Säsongen 2009/10 fick Motin faktiskt testa på en match i NHL för Edmonton. Var med i det lag som avancerade till SHL 2012/13 och har fått känna på spel i Tre Kronor.

Viktor Ekbom med Johan Motin i bakgrunden.Foto: Bildbyrån/Johan Bernström

Forwards

Conny Strömberg

Självklart! Lika självklart som att Kent ”Kneten” Andersson hade varit med om vi även hade inkluderat Örebro IK. Artist och powerplayspecialist, men framför allt en väldigt duktig hockeyspelare. Han spelade runt fem säsonger i Örebro-tröjan. Som mest har han gjort 64 poäng. Det var under säsongen 2009/2010 i Hockeyallsvenskan. Var också med i det numera klassiska laget som tog steget upp i elitserien 2012/13 och fick följaktligen göra sin andra elitseriesäsong 14 säsonger efter sin första. Då spelade han fortfarande för Modo. Oklart vart 44-åringen från Örnsköldsvik kommer att spela kommande säsong. Men trots sin ålder vågar vi nästan lova att han kommer att spela någonstans...

Henrik Löwdahl

Pappa Christer Löwdahl var en ikon i gamla Örebro IK. Han var för övrigt en av de första svenska spelarna att bli draftad då New York Islanders tingade honom 1978. Det blev aldrig något NHL-spel för pappa Löwdahl. Henrik Löwdahl kom att bli symptomatisk med Örebro. Han ledde klubben från Hockeyettan ända upp till SHL och flyttade aldrig på sig, trots locktoner från större klubbar. Blev klubben trogen fram till och med säsongen 2015/16 då han avslutade karriären. Var under åtta säsonger Örebros lagkapten. Är i dag juniortränare i organisationen.



Marcus Weinstock



Det är få som varit så lojala mot sin klubb som Marcus Weinstock var för Örebro. Han kom till klubben 2010 efter två säsonger i Leksand. Direkt blev han en av lagets viktigaste stöttepelare och var, liksom Strömberg och Löwdahl, otroligt värdefull då Örebro tog klivet upp i SHL. Under sina tio säsonger i klubben missade han väldigt få matcher. Fick nyligen beskedet att han inte kommer att få spela vidare i klubben. Gjorde totalt över 500 grundseriematcher i allsvenskan och SHL för Örebro och jobbar numera främst i J20-laget.

Dessutom, jag som älskar hockeyns historia, drar lite extra på munnen då namnet Weinstock kommer på tal. Vem minns inte Leksands- och Tre Kronor-backen, Ulf Weinstock? För övrigt morbror till Marcus.

Runner-up: Jared Aulin



Henrik Löwdahl var Örebro trogen genom hela karriären.Foto: Bildbyrån/Johan Bernström

Matchrapporter: Örebro tvingar fram en femte match – efter stor dramatik Skellefteå vann efter drama – kvitterade matchserien mot Rögle Skellefteå vann med kniven mot strupen mot Rögle