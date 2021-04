Stjärncoachen ska leda Kanada i VM

Målvaktsikonen Roberto Luongo har redan fått rollen som general manager. Nu tycks det också klart vem som ska coacha Kanada i den stundande VM-turneringen i Lettland.

Enligt initierade Pierre LeBrun blir det stjärncoachen Gerard Gallant som ska leda det kanadensiska laget. 57-åringen har gått utan coachjobb sedan han mycket överraskande fick sparken från Vegas Golden Knights förra säsongen.

Gallant var huvudtränare för Columbus 2004 till 2007, Florida 2014 till 2017 och blev sedan Vegas första coach säsongen därpå. Han gjorde som bekant dundersuccé direkt och tog laget till Stanley Cup-final. Han prisades också som NHL:s bästa coach och vann Jack Adams Award.

Gerard Gallant var assisterande coach för Kanada redan under VM 2007 och hade samma roll 2017. Han var dessutom assisterande tränare för det nordamerikanska U23-laget under World Cup.

Hearing that Gerard Gallant will be named head coach of Team Canada for the men's world hockey championships.