Forwardstalang skriver tvåårskontrakt med Malmö

Strax före jul fick William von Barnekow SHL-debutera för Malmö och totalt fick den draftaktuelle 18-åringen spela ytterligare en SHL-match samt två slutspelsmatcher för Skånelaget denna säsong.

Storvuxne (193 centimer) von Barnekow visade framfötterna så pass mycket under sina framträdanden att han nu belönas med ett tvåårskontrakt av Malmö.

– William är en ung och lovande forward som gjort framsteg under säsongen. Han har en väldigt fin blick för spelet och vårdar pucken på ett moget sätt, vilket han visade direkt när han klev in och spelade SHL-hockey under säsongen, säger sportchefen Patrik Sylvegård till klubbens hemsida.

18-åringen har Limhamn som moderklubb, men har spelat både ungdoms- och juniorhockey i Malmö. Den här säsongen har han spenderat på lån i Hockeyettan-klubben Tyringe, där han på 26 matcher producerade 22 poäng.

– Det är jättekul att få skriva kontrakt här, det är något jag drömt om sedan jag var liten. Det var stort att få dra på sig tröjan under säsongen - den här klubben betyder mycket för mig, säger von Barnekow.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2022/23.

