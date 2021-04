Svensken lämnade skadad – efter fula tacklingen

Philadelphia Flyers vände och vann mot New Jersey Devils efter straffläggning.

Devils hade en tvåmålsledning med endast två minuter kvar att spela innan Claude Giroux utjämnade matchen med två mål på 22 sekunder.

– Allt han gör vill han vinna, och jag tror att det speglar av sig på alla i laget, säger Girouxs lagkamrat Sean Couturier efter matchen.



Med två minuter kvar av den tredje perioden såg New Jersey Devils ut att kunna avsluta en nio matcher lång förlustsvit.

Devils hade ledningen med två mål, men föll ihop rejält och Claude Giroux i Philadelphia Flyers hittade nätet två gånger på 22 sekunder.

Giroux dubbla mål tvingade matchen till förlängning, där inget av lagen kunde avgöra. Efter 12 straffar stod Philadelphia som segrare då schweizaren Nico Hischier missade Devils sjätte straff.

– Han är en av de mest tävlingsinriktade människorna där ute. Allt han gör vill han vinna, och jag tror att det speglar av sig på alla i laget. Du har inget val utan det är bara att hänga med. Det är det som gör honom till en så bra ledare och stor kapten, säger Sean Couturier om sin lagkamrat Claude Giroux till NHL.com.

Giroux har under säsongen noterats för 13 mål och 22 assist.

Andreas Johnsson lämnade matchen skadad 15 minuter in i den tredje perioden efter att han blivit crosscheckad i ryggen av Flyers-forwarden Scott Laughton.



Efter att svensken fick crosscheckingen i ryggen föll han in i sargen med huvudet först. Johnsson såg rejält omskakad ut efter situationen och fick ta hjälp för att komma av isen.

