Skellefteå håller sig vid liv – reducerar semifinalserien

Kniven mot strupen – då spelar Skellefteå uppenbarligen som bäst.

De vinner nämligen kvällens semifinal mot Rögle med 4-1 och tvingar fram en fjärde match lagen emellan i morgon.

– Vi verkar gilla pressade lägen, säger en av målskyttarna Melker Karlsson till C More.



Efter att ha förlorat de två första semifinalerna nere i Ängelholm kunde Skellefteå i kväll reducerade serien mot Rögle efter att ha vunnit den tredje semifinalen med 4-1.

Skellefteå har haft enorma problem i powerplay under slutspelet med endast ett mål på 29 försök inför kvällens drabbning.

Men mellan den andra och tredje semifinalen måste västerbottningarna ha nött mycket på PP:et då de gjorde två mål direkt på sina två första powerplay i matchen.

Först styrde Melker Karlsson in 1-0 sex minuter in i matchen och bara två och en halv minut senare kom 2-0 då Niclas Burström stötte in en retur bakom Christoffer Rifalk.

EVERBERG UT SKADAD

Drömstart för Skellefteå och mardröm för Rögle som även tappade stjärnforwarden Dennis Everberg då han utgick skadad halvvägs in i perioden.



Skellefteå ägde spelet de första 20 minuterna medan Rögle sin första dåliga period i hela slutspelet.

I den andra perioden kom dock skåningarna ut med nytt mod och övertog taktpinnen i jakten på att ta sig tillbaka in i matchen. Det lyckades de även då Adam Tambellini reducerade till 2-1 efter slarv av Skellefteå i egen zon.

TURLIG STUDS BLEV AVGÖRANDE

Rögle hade fått vittring och ställningen var 2-1 efter två spelade perioder och det väntade därmed en högdramatisk tredje period.



De vitgröna fortsatte sätta press på Skellefteå och var väldigt fysiska men Skellefteå spelade ett stabilt försvarsspel för att bibehålla sin ledning.

Tolv minuter in i den tredje perioden kunde dock Skellefteå skaffa sig ett stort försprång då 3-1 kom. Efter en turlig sargstuds kom pucken ut till Jesper Frödén som kunde utöka hemmalagets ledning och Skellefteå fick då en viktig livlina.

Joakim Lindström kunde sedan punktera det hela genom att lägga in 4-1 i tom kasse.

Det innebär att Skellefteå reducerar semifinalserien och tvingar fram en fjärde semifinal lagen emellan som spelas i morgon i Skellefteå Kraft Arena.

