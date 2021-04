Storlöftet lyfts upp – kan göra NHL-debut

Han draftades som tvåa i förra årets draft men har sedan spenderat hela årets säsong i AHL för Ontario Reign.

Nu kan dock Quinton Byfields chans vara på väg att komma.

Under måndagskvällen lyfte Los Angeles Kings nämligen upp 18-åringen till lagets taxi squad för första gången. Han kommer därmed att vara med och träna med resten av Kings och kan när som helst aktiveras till LA:s aktiva trupp för att göra NHL-debut.

Gameday @LAKings roster moves:



Quinton Byfield (F) and Lias Andersson (F) have been reassigned from @OntarioReign to the taxi squad.



Boko Imama (F) has been reassigned from taxi squad to Ontario.