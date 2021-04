Efter Djurgårdens slutspelsuttåg packade Alexander Holtz resväskan och åkte över till Nordamerika.

Där ska han avsluta säsongen i AHL-klubben Bingamton Devils – för att nästa säsong försöka slå sig in i New Jersey Devils.

– Målet är att försöka slå mig in i NHL-truppen. Det är vad jag har i tankarna, säger Holtz till hockeysverige.se.



Alexander Holtz debuterade i SHL säsongen 2018/19, men det var under förra säsongen han etablerade sig i ligan. Säsongen 2020/21 har 19-åringen från Björknäs svarat för sju mål och totalt 18 poäng på 40 matcher för Djurgården.

I många år har Holtz allmänt sagts vara en svensk hockeys stora framtidsnamn och mycket riktigt draftades han i första rundan 2020 av New Jersey där hans vän Jesper Bratt redan spelar.



Efter säsongen med Djurgården åkte Alexander Holtz över till USA för att ansluta till Binghamton Devils i AHL, alltså New Jerseys farmarklubb. Efter en vecka i karantän fick dessutom Holtz i lördags debutera i AHL.

– Det har varit kul så här långt, mycket nytt. Vi är i Newark och inte i Binghamton som laget i vanliga fall brukar vara. Det är skönt att vara igång igen och det kommer mycket matcher nu, vilket är kul, berättar Alexander Holtz för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det blev direkt lite snack om att åka över hit då vår säsong med Djurgården tog slut. Dom sa att möjligheten fanns om jag var sugen och jag kände ”varför inte, jag kan verkligen passa på nu.” Det kommer bli ett äventyr som jag aldrig kommer att glömma. Åka utomlands själv…

– Jag såg det som ett roligt äventyr och hoppade på tåget direkt… Flygplanet menar jag givetvis, skrattar Alexander Holtz.

"SKÖNT ATT HA FABIAN HÄR"

Än så länge har det inte funnits tid för Alexander Holtz att åka in till Manhattan för att insupa ett New York som sakta börjar öppna upp efter en tuff pandemitid.



– Nej, jag har inte hunnit varit in dit ännu. Förhoppningsvis kanske det blir någonting innan säsongen är slut så jag får gå runt och kika lite där inne. Just nu blir det full fokus på hockeyn här.

– Jag har faktiskt varit i New York en gång tidigare med min pappa och storebror. Då var vi runt och kollade lite.

– Annars har jag faktiskt inte hunnit med något annat alls eftersom jag kom ur karantän nyligen samtidigt som det är ett tajt spelschema framöver. Dagarna då jag är ledig försöker jag bara ta det lugnt.

19-åringen med Boo som moderklubb är inte ensam svensk i Binghamton. I laget spelar även tidigare Färjestadsspelaren Fabian Zetterlund.

– Det är väldigt skönt att ha Fabian här, en svensk, ha någon att prata svenska med och så vidare. Han har varit här ett tag och vet hur allt går till, så jag får mycket tips och råd kring hur allt ska vara här.

"KLART DET VAR SPECIELLT"

Alexander Holtz första match i AHL blev lite speciell eftersom han inte tränat med laget innan.



– Matchen igår (läs: lördag) blev första gången med laget. Klart att det var speciellt eftersom jag aldrig vare sig spelat eller gjort någon träning med dom.

– Det kändes som jag kom in i allt ju längre matchen gick och är något jag kan bygga vidare på.

Hur upplevde du att spela i kedjan med Tyce Thompson och Brett Seney?

– Det fungerade bra och vi kompletterade varandra på ett bra sätt. Det är ett lite annorlunda spelsystem här jämfört med det jag spelade hemma. Jag kommer komma in i det så småningom och bli bättre match för match.

Du hade fem avslut i matchen, hur ser du på din egen prestation?

– Jag tycker den var bra för att vara då jag precis kommit ur karantänen och spelade min första match här borta. Mycket skott, skapade många chanser och spelade väldigt mycket.

– Jag vill få in lite mer ”stäm” i spelsystemet och sedan se till att få in pucken bakom målvakten (skratt). Det är också vad jag behöver se till att utnyttja här.

I Lehigh Valley Phantoms vaktade tidigare Brynäs och HV71-målvakten Felix Sandström kassen.

– Jag känner inte honom sedan tidigare utan bara sett då han spelat i junior-VM. Han var bra igår, men vi pratade ingenting med varandra efter matchen.

Hur har du kunnat träna under den här veckan då du satt i karantän?

– Jag har hållit i gång fysmässigt här där jag bor. Sedan har jag varit ute några dagar där jag har kunnat vara på is. Jag har fått några ispass för mig själv, så det har i alla fall varit någonting.

KONTRAKTET BÖRJAR GÄLLA NÄSTA SÄSONG

I natt, svensk tid, väntar Alexander Holtz andra match i AHL.



– I dag var vi faktiskt lediga, men vi har flera matcher under veckan. Närmast möter vi Lehigh igen.

Kan du ta med dig några erfarenheter från första matchen in i kvällens match?

– Klart att jag tar med mig lite därifrån. Det var första matchen och jag fick se hur spelat fungerar här. Där är inte alls samma spel som hemma så jag tar med mig erfarenhet från första match som jag kan bygga vidare på så jag kan utnyttja det i mitt spel.

Känner att ditt spelsätt med en bra spelförståelse passar in bra i AHL-spelet?

– Ja, verkligen. Spelet här, framför allt i anfallszonen, passar mig mycket bättre. Det känns som man kommet till attack mot mål mycket snabbare. Det är inte lika strukturerat spelmässigt, men allting går väldigt fort.

– Det var kul att spela första matchen och jag tror att det kommer bli bättre och bättre hela tiden.

Alexander Holtz tillhör alltså New Jersey Devils, men han har så här långt inte hört något om att komma upp och träna med NHL-laget.

– Nej, det vet jag faktiskt inte något om. Mitt kontrakt där börja gälla först nästa säsong så jag har faktiskt inte jättebra koll hur allt det där funkar. Jag tar allt lite som det kommer.

BRATT – ETT VIKTIGT BOLLPLANK

En som varit ett bra bollplank för Holtz under sommaren är hans blivande lagkamrat i New Jersey, Jesper Bratt.

– Jag har surrat rätt mycket med honom. Han har varit till stor hjälp och lite som ett bollplank då jag haft några frågor. Det är väldigt skönt att ha honom här också.

– Vi tränade tillsammans förra sommaren och även sommaren innan det så vi känner varandra hyfsat bra.

Hur går tankarna inför nästa säsong?

– Målet är att försöka slå mig in i NHL-truppen. Det är vad jag har i tankarna. Om så inte blir fallet får jag se vad som händer efter det.

– Jag har inte stängt några dörrar alls. Vi får se vad som händer om jag inte tar en plats i NHL.– Klart att jag också har en dialog med Djurgården och har ett år på kontraktet där så den möjligheten finns också, avslutar Alexander Holtz.

