Experten: ”De har haft djupare dalar – det kan fälla avgörandet”

Efter en gastkramande sjunde och avgörande match i Karlskoga i går står det klart att det blir förhandsfavoriterna Timrå och Björklöven som möts i den hockeyallsvenska finalen.

Hockeysverige.se:s allsvenske expert Joakim Englund tror på en minst lika jämn serie i finalen – som inte avgörs förrän i match sju.

– Alla ingredienser finns för att det ska bli en oförglömlig finalserie, säger Englund.

Så var de bara två lag kvar.

Inför säsongen målades Björklöven och Timrå upp som favoriter till finalplatserna i det hockeyallsvenska slutspelet och efter gårdagens dramatiska match sju i Karlskoga står det klart att det blir just förhandsfavoriterna som får slåss om den åtråvärda SHL-platsen.

Hockeysverige.se:s hockeyallsvenske expert Joakim Englund är således inte speciellt förvånad över att det är just dessa lag som spelar allsvensk final.

– Timrå kändes givna från start, medans ”Lövens” maskineri har hackat en del under säsongen. Men de har kommit vidare och tagit varje hinder på ett bra sätt. Jag är som sagt inte förvånad över att det är just de här två lagen som spelar final, men samtidigt är det inte helt lätt att ta sig vidare i ett slutspel, säger Englund.

– BIK Karlskoga hittade en formtopp under sluttampen på säsongen och hade en grym spets i förstakedjan, så det var starkt av Björklöven att få dem på fall.

Årets slutspel har varit olikt något annat, där upplägget har varit samma som SM-slutspelet haft de senaste åren, med åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och nu en final. Enligt Joakim Englund har det nya slutspelet i Hockeyallsvenskan varit mycket lyckat.

– Det har varit en succé! Sen hade det givetvis varit betydligt mycket bättre med publik, men jag tror att supportrarna gillar de här ”bäst av”-matcherna bättre. Det blir lite grinigare än vad det blir i en kvalserie där man åker runt och möter fem andra lag. När man möter samma lag flera gånger på rad så blir det betydligt mer känslor som kastas in i potten och det brukar borga för bra hockeymatcher.

Timrå har imponerat i slutspelet. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

"FÅTT BÄSTA MÖJLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR"

För Timrå har resan till den hockeyallsvenska finalen inneburit en kvartsfinalserie mot AIK, som man vann med 3–1 i matcher, samt en tät och jämn semifinalserie mot uppstickaren Västervik.



– Timrå har gjort det bra, även om både Västervik och AIK har stått upp väldigt bra mot dem. Men därför tycker jag att det är så bra med dessa bäst av sju-serier, för i slutändan har det bättre laget alltid gått vidare. Vinner man i bäst av sju så förtjänar man att gå vidare, helt enkelt, menar Englund.

– Hela deras slutspelsresa har varit jättebra. De har varit jämna och fina. Någon förlust här och där, men så är det under ett slutspel. I den första matchen mot Västervik så vann de, trots att de var rätt utspelade i 30 minuter, medan de förlorade i den femte matchen där de var mycket bättre. Sånt där brukar jämna ut sig i slutändan. Att gå och svepa matchserier i bäst av sju är jättesvårt, så jag måste säga att Timrå har gjort det väldigt bra, om än ganska planenligt.

Björklöven å sin sida har utkämpat jämna matchserier rakt igenom slutspelet, där man först slog ut Mora med 3–1 i matcher innan man säkrade finalplatsen genom att besegra BIK Karlskoga i den sjunde och helt avgörande semifinalen.

– Den resan har varit lite tuffare. Det blev sju matcher mot BIK Karlskoga och nu är det bara två dagars vila till finalen, så det är klart att det kan ta lite energi. Nu har Björklöven det lite bättre förspänt än andra lag, då de kunde flyga ner till Karlskoga och kunde flyga hem till Umeå direkt efter matchen i går, som jag förstått det. Annars hade det varit tufft med allt resande. Nu har de fått bästa möjliga förutsättningar.

– De har så klart gjort det jättebra. Det ska bli intressant att se hur de kan mäta sig med Timrå.

Björklöven har fått bra förutsättningar i slutspelet. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

”GRUNDSERIEN ÄR EN HELT ANNAN SAK”

Under grundserien vann Björklöven tre av de fyra matcherna som lagen ställdes mot varandra.



Enligt Englund spelar det noll och ingen roll när finalserien drar igång i morgon.

– Björklöven kommer att försöka intala sig att det ligger till deras fördel, medan Timrå inte fokuserar någonting på det. Det är klart att (Hans) Wallson och ledarstaben kommer att trycka på det, men grundserien är en helt annan sak än ett slutspel. Att Björklöven vunnit tre matcher i grundserien betyder ingenting i det här läget.

Under slutspelets gång har Björklöven släppt in 37 mål på de elva matcher man spelat, varav 17 i numerärt underläge. Just den bristande disciplinen i Umeålägret tror Englund kan komma att bli avgörande i finalen.

– Jag tycker att ”Löven” haft lite djupare dalar än Timrå och att det är något som i slutändan kan fälla avgörandet. Det ligger lite i den bristande disciplinen, skulle jag säga. Man har mött ett jobbigt BIK Karlskoga som inte har något emot att reta upp Lövenspelarna, vilket lett till en del onödiga utvisningar.

– Nu tror jag inte att Timrå har samma strategi eller karaktär som BIK Karlskoga. Timrå vill spela mer med pucken på öppen is, snarare än att vara ute och böka i sarghörnen som Karlskoga gjorde. Men Björklöven måste passa sig, för drar de på sig massa utvisningar så har Timrå en jättespets i sitt powerplay.

Englund tror att finalserien mellan de allsvenska maktfaktorerna kommer bli en som kommer bli ihågkommen under en lång tid framöver.

– Alla ingredienser finns för att det ska bli en oförglömlig finalserie. Det är ett finalspel i bäst av sju med en SHL-plats i potten – bara det borgar för att det ska bli en riktigt rolig matchserie. Det är två riktigt skickliga lag som vill spela fin hockey, så jag är övertygad om att det här kommer att bli en grym serie.

Blir det i Medelpad eller södra Västerbotten som man får fira ett SHL-avancemang, då?

– Jag tror att Timrå vinner med 4–3 i den här finalserien. Man har som sagt inte lika djupa dalar som Björklöven. Sen tror jag att special teams kommer att bli avgörande och där är Timrå vassare.

TV: Domaren Mikael Nord i Wikegård VS