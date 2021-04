Andra raka nollan: "Händer inte utan grabbarna"

Han kom in och snodde förstaspaden från Henrik Lundqvist i fjol. Nu fortsätter Igor Sjestjorkin att visa att New York Rangers har en ljus framtid mellan sina stolpar. I natt höll nollan – för andra gången på 48 timmar – när New Jersey Devils besegrades med 4–0.

– Det händer inte utan grabbarna, säger målvakten till NHL.com.

Han var redan en firad stjärna i KHL när han kom över till Nordamerika 2019. Efter att ha dominerat i AHL klev Igor Sjestjorkin in och spikade igen buren även för New York Rangers i NHL efter nyår i fjol. Han vann nio av de tolv matcher han hann göra för Rangers innan pandemin slog till och hade då en räddningsprocent på 93,2.

Den här säsongen började lite trögare för den 25-årige ryssen, men i takt med att Rangers spelat upp sig har även Sjestjorkin gjort det.

I natt höll han säsongens andra nolla, och faktiskt den andra inom loppet av 48 timmar, när New Jersey Devils besegrades med 4–0 hemma i Madison Square Garden. Sjestjorkin hade stoppat 27 skott i tisdagsnattens 3–0-vinst mot samma motståndare och följde upp det med 16 räddningar och en ny nolla.

– Två nollor är naturligtvis jättebra, men jag måste påpeka det faktum att det inte händer utan grabbarna, säger Sjestjorkin till NHL.com.

– De gick ned och täckte varenda skott, åt puckar. Det händer aldrig utan dem.

FÖRLÄNGD POÄNGSVIT FÖR ZIBANEJAD

Igor Sjestjorkin har vunnit tolv av de 23 matcher han har startat den här säsongen och har en räddningsprocent på 92,5.

Artemij Panarin var den offensiva motorn för Rangers, som så många gånger förr. Han sköt två mål och assisterade till ett tredje i vinsten. 29-åringen har 15 mål och 46 poäng på 32 matcher hittills. Med det är han bäst i laget, trots att han missat elva matcher under säsongen.

Mika Zibanejad svarade för en assistpoäng i matchen. Han förlängde därmed sin poängsvit till fyra matcher. Totalt har han svarat för 34 poäng (15+19) på 43 matcher.

I New Jersey saknades Jesper Bratt med en underkroppsskada. Det är oklart hur länge han blir borta.

N Y Rangers – New Jersey 4–0 (3–0, 1–0, 0–0)

N Y Rangers: Artemij Panarin 2 (15), Jacob Trouba (2) (Mika Zibanejad), Ryan Lindgren (1).